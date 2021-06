Canadiens blæser Ehlers og Jets ud af slutspillet

Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets er færdige i dette års slutspil i NHL, efter at holdet natten til tirsdag dansk tid tabte 2-3 til Montreal Canadiens.

Dermed blev anden runde endestationen for klubben efter et samlet nederlag på 0-4 i serien mellem de to hold. Der spilles i slutspillet bedst af syv kampe.

Winnipeg Jets var altså presset til sejr i nattens opgør, hvis slutspilsserien skulle forlænges. Men allerede efter første periode så den mission svær ud, da Canadiens hurtigt bragte sig foran 2-0.

I anden periode lykkedes det Winnipegs Logan Stanley at bringe en smule spænding tilbage, da han udlignede til 2-2 med to hurtige scoringer.

Tredje periode sluttede uden mål, og derfor skulle det hele afgøres i forlænget spilletid.

Det blev en kort fornøjelse, da Tyler Toffoli scorede til slutresultatet 3-2 til Canadiens efter bare et minut og 39 sekunder.

Nikolaj Ehlers fik lige over 19 minutter på isen. Trods nederlaget kan han sammen med resten af holdet glæde sig over at være nået en lille smule længere i slutspillet end sidste år, hvor holdet røg ud allerede i kvalifikationsrunden.

Montreal Canadiens skal i semifinalen af slutspillet møde enten Vegas Golden Nights eller Colorado Avalanche. Det står i øjeblikket 2-2 i serien mellem de to hold.