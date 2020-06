Chokerende anklager: Tvunget til onani

En tidligere NHL-spiller har på vegne af en gruppe spillere lagt sag an mod flere ungdomsligaer, hvor de systematisk har været udsat for en række seksuelle og racistiske krænkelser

Det flyver med voldsomme og chokerende anklager i canadisk ishockey i disse dage.

Torsdag stævnede to tidligere juniorspillere på vegne af en hel gruppe nemlig Canadian Hockey League (CHL), Western Hockey League (WHL), Ontario Hochey League (OHL) og Quebec Hockey League (QHL). Det skriver The Hockey News.

De to afsendere af stævningen er Garrett Taylor og Daniel Carcillo - sidstnævnte kom hele vejen til NHL og vandt to Stanley Cups med Chicago Blackhawks. Og det er ikke småting, de kan fortælle, at de og mange andre spillere har været udsat for.

Den generelle anklage omfatter tilfælde af at spillere blev tvunget til at onanere foran holdkammerater. At de blev tvunget til at indtage urin, spyt, sæd og lort. At de fik bundet tunge ting til deres kønsdele, der også blev dyppet i giftige væsker. Og at de fik tvunget både kosteskafter og hockeystave op i endetarmen.

Daniel Carcillo vandt Stanley Cup to gange med Chicago Blackhawks. Han er i alt noteret for 474 kampe i NHL. Foto: Dave Sandford/Getty Images

Helt så grelt stod det ikke til for Carcillo, der dog fremfører, at han i sin første sæson for Sarnia Sting i OHL i 2002/03, da han var 17-18 år gammel, sammen med klubbens 12 andre rookies konstant var udsat for misbrug, og at hverken træner Jeff Perry eller manager Terry Dogan foretog sig noget på trods af, at de var vidende om det.

Her er et lille udpluk:

Når spillerne tog bad, skulle rookies sidde nøgne i midten af baderummet, mens de andre spillere tissede på dem og spyttede både spyt og skrå på dem.

Rookies blev slået i den bare ende med en afsavet målmandsstav. Det gav store sår, der gjorde, at de dårligt kunne sidde ned.

På busture hjem fra udebanekampe blev tøjet taget af rookies, der i hold af otte blev sendt ud på bussens toilet. Derefter blev deres tøj tapet sammen til en kugle, der blev kastet ind til dem. Derefter benyttede de øvrige spillere udluftningskanalerne til at smide urin og spyt ud på toilettet. De unge spillere fik først lov til at komme ud, når de havde fået tøj på - hvilket kunne tage flere timer.

Rookies skulle, som det kendes fra festlege, spise æbler i et vandbad. Men denne gang bestod vandet af tis, spyt og andre kropsvæsker.

Og der er mange flere konkrete anklager, der også omfatter systematisk racisme. Alle overgreb, der var kendt af trænere, ledere og turneringsofficials.

Der har tidligere været indledt en undersøgelse i OHL og CHL, men den kom ikke frem til noget.

Carcillo forklager i stævningen, at han er 'permanent traumatiseret' af begivenhederne, og at han den dag i dag 'lider af svære psykiske problemer, der ikke var til stede, inden misbruget fandt sted'.

