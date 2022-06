Colorado Avalanche tager første sejr i Stanley Cup-finale

Colorado Avalanche tager sejren over Tampa Bay Lightning i den indledende kamp i finaleserien af årets Stanley Cup.

Efter forlænget spilletid kunne Colorado på hjemmebane i Denver sætte punktum for en 4-3-sejr over Tampa Bay og dermed notere sig for en 1-0-føring i det samlede regnskab for finaleserien.

Finaleserien i Stanley Cup består af højst syv kampe. Det første hold, der når til fire sejre, kåres som sæsonens mester i den bedste nordamerikanske hockeyliga, NHL.

Vinderholdet kom ud af første periode med en 3-1-føring, hvor Gabriel Landeskog, Valeri Nichushkin og Artturi Lehkonen alle kvitterede for deres plads på isen ved at sætte pucken i nettet.

Nicholas Paul lavede et mål for Tampa Bay, som reducerede differencen, og i kampens anden periode formåede holdet fra Florida at udligne til 3-3. Målene kom fra Mikhail Sergachev og Ondrej Palat.

Tredje periode var målløs, og de to hold måtte ud i forlænget spilletid.

Dommeren satte dermed sit ur til fem ekstra minutter, men allerede efter 1 minut og 23 sekunder havde Andre Burakovsky sat pucken i nettet for Colorado Avalanche, som kunne fejre den første sejr i finalespillet.

De to hold mødes igen på Avalanches hjemmebane i Denver, når anden kamp af finaleserien skal afvikles natten til søndag klokken 02.00.

Formår Colorado Avalanche at holde fast i det gode spil, kan holdet være på vej mod sin første Stanley Cup-triumf i mange år.

Holdet har ikke vundet den prestigefyldte hockeyturnering siden 2001. Siden dengang har deres modstander, Tampa Bay Lightning, vundet Stanley Cuppen tre gange - sidst i 2021 og 2020.