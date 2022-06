Colorado ydmyger Tampa Bay i anden kamp om Stanley Cup

Colorado Avalanche har tidligt søndag morgen dansk tid slået Tampa Bay Lightning fra Florida 7-0 i den anden kamp i finaleserien om at vinde den nordamerikanske ishockeyliga NHL og dermed Stanley Cup.

Colorado Avalanche, der natten til søndag var på hjemmebane, vandt også første opgør, og stillingen i finaleserien er således 2-0 i Colorado Avalanches favør.

I finaleserien spilles der bedst af syv kampe.

Tampa Bays målvogter Andrei Vasilevskiy spillede sin slutspilskamp nummer 100 ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Det bliver dog næppe en kamp, han kommer til at huske med glæde. Efter første periode havde han lukket tre mål ind. I anden periode scorede spillerne fra Colorado yderligere to mål og bragte sig foran med 5-0.

Det fik dem dog ikke til at sænke tempoet. Den 23-årige canadier Cale Makar fra Colorado Lightning scorede to mål i tredje periode - et af dem i powerplay.

Makars to mål fik hjemmeholdets fans til at synge 'Vi vil have trofæet'.

Ifølge nyhedsbureauet AP er Tampa Bay Lightning sjældent blevet spillet ud af banen i samme grad, som holdet blev af Colorado Avalanche. Holdet fra Colorado tvang spillerne fra Tampa Bay Lightning til at begå den ene ukarakteristiske fejl efter den anden, skriver AP.

Med to nederlag i bagagen har Tampa Bay nu oddsene imod sig i de resterende kampe i finaleserien.

I 90,4 procent af tilfældene, hvor et hold har vundet de første to kampe i finaleserien, er holdet også løbet med den samlede sejr, skriver TT.

Colorado Avalanche er to kampe fra at kunne kalde sig vinder af sæsonen. Sker det, er det første gang siden 2001, at holdet løfter Stanley Cup.

Den tredje kamp i finaleserien spilles mandag aften lokal tid i Tampa i staten Florida.