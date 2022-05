Dahm fik endnu en VM-puck: Rent mål er noget særligt

Målmand Sebastian Dahm tager en puck med hjem fra VM, når det danske ishockeylandshold engang er færdig i turneringen.

Den danske keeper holdt sit mål rent i lørdagens 3-0-sejr over Frankrig, og som altid belønnede han sig selv med en kamppuck som et minde om bedriften. Han har nu fire af slagsen.

- Det er sådan en lille samling, jeg har derhjemme, som jeg kan kigge på, når skøjterne engang bliver lagt på hylden. At spille til nul i ishockey er noget særligt. Det sker ikke hver dag, siger den glade målmand.

Det var nu ikke, fordi den 35-årige veteran var arbejdsløs. Især i starten var den danske defensiv ikke helt dirkefri, og Frankrig fik nogle store muligheder, så Dahm måtte gøre sig stor i målet.

- Der kom faktisk en del lidt tilfældige chancer. Det var ikke så meget efter opbygget spil. De fandt lige pludselig en åbning, og skød på den. Men det gik, som det skulle for os, siger Sebastian Dahm.

Også kaptajn Peter Regin er selvsagt tilfreds med, at det lykkedes at holde modstanderne fra scoringer. Men frem for alt hæfter han sig ved, at hans hold i store træk havde styr på opgaven.

- Vi gav dem nogle chancer lige i starten, og så havde de nogle powerplay undervejs. Men det føltes, som om vi havde det under kontrol det meste af kampen.

- Det var ikke sådan, at nerverne sad helt uden på tøjet, og det må jo betyde, at vi har været nogenlunde stabile, siger Peter Regin.

Han noterer sig også, at det undertalsspil, der har haltet lidt siden Oliver Lauridsens VM-exit, denne gang klarede sig igennem uden at lukke mål ind.

- Og så stod Sebastian godt. Det betyder meget for ham at holde målet rent. Han har stået fantastisk for os i denne turnering.

- Desværre solgte vi lidt Frederik Dichow, da han fik chancen. Han har ellers været enormt god i hele optakten. Men vi har to målmænd, vi stoler på, siger Peter Regin.