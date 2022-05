Danmark får en VM-mavepuster af Tyskland

Tyskland slog Danmark med 1-0 efter en meget tæt VM-dyst. Det betyder, at tyskerne nu står godt til at gå i kvartfinalen, mens Danmark tabte et vigtigt skridt i forhold til avancement

Et vigtigt skridt.

Det var det, Danmark tabte torsdag, da Tyskland besejrede dem med 1-0 ved VM i ishockey.

For med en sejr havde det set lyst ud for for danske kvartfinale-muligheder, der dog fortsat eksisterer efter to sejre i fire kampe.

Desværre viste tyskerne sig for stærke i en meget tæt kamp, der fik en usædvanlig dramatisk optakt.

For kort inden at spillerne skulle på isen for at varme op, gik brandalarmen i Helsinki Ice Hall.

Arenaen blev evakueret, mens det lokale brandkorps mødte talstærkt op.

De fuldt omklædte spillere tilbragte derefter en lille time uden for i den finske forårssol, inden brandmændene fik styr på branden, der var opstået ikke langt fra det danske omklædningsrum.

Der blev luftet ud i arenaen, men spillerne måtte tage opvarmningen i træningshallen ved siden af, da røglugten fortsat hang i luften.

Men så efter mere end halvanden times udsættelse kom spillerne på is i Helsinki Ice Hall - desværre til en 1. periode, der var mere forsigtig end spændende.

Blot ni afslutninger blev der registeret, og selvom danskerne første statistikken 5-4, så var det tyskerne, der havde den største mulighed, da stjernefrøet Moritz Seider ramte overliggeren uden for Sebastian Dahms rækkevidde.

Man sad med fornemmelsen af, at første udvisning kunne blive afgørende. Det blev den ikke. Men det blev den tredje godt halvvejs i kampen.

Den kom til Danmark, der var for mange på isen, og kort efter havde det tyske powerplay spillet de rød-hvide tynde, så Marc Michaelis kunne sende Tyskland foran.

Ærgerligt for danskerne, men i tråd med kampens udvikling, hvor Tyskland blev stadig mere toneangivende.

Der var anderledes fart over danskerne i sidste periode, hvor Heinz Ehlers havde foretaget et par justeringer.

Pludselig var det danskerne, der var spilstyrende, og pressede på for en scoring, men det forandrede danske hold blev mødt af tysk disciplin, der formåede at forsvare sig og faktisk også svare igen i den anden ende.

Faktisk måtte Emil Kristensen kaste sig i fuld længde og tage en puck med maven for at forhindre en 2-0-scoring.

Desværre var den tættere på end 1-1, selvom Danmark trak målmand Sebastian Dahm ud i de sidste to minutter for at skabe lidt kaos foran tyskernes mål.

Derfor endte det med tysk sejr, men med en følelse af, at det kunne være blevet til dansk pointhøst

Nu kan Danmark bruge fridagen fredag på at forberede sig til opgøret mod Frankrig på lørdag. Et nyt nøgleopgør, der skal vindes, hvis kvartfinalen fortsat skal være inden for rækkevidde.