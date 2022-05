Danmark får schweiziske klø

Højt at flyve - dybt at falde ...

Efter en fantomstart på VM med 9-1-sejr over Kaskhstan, kom de danske ishockeyhelte i den grad ned på jorden igen på dag to.

Det sørgede et veloplagt schweizisk hold for, da de søndag aften nedlagde de danske tropper og tilføjede dem et sviende 6-0-nederlag.

Landstræner Heinz Ehlers havde givet genvalg til alle spillere på nær målmand Sebastian Dahm, der var blevet afløst af 21-årige Frederik Dichow. Og den kommende Frölunda-keeper fik en VM-debut, han sent vil glemme.

Ganske vist startede han og holdkammeraterne bedst og bød i kampens ti første minutter schweizerne op til dans.

Danskerne var bedst, men schweizerne kom langsomt tilbage i kampen, og ud af ingenting stod det pludselig 1-0 midtvejs i perioden.

Frederik Dichow mål fik blokeret sit udsyn, og så kunne Fabrice Herzog med et skud fra distancen banke pucken ind via stolpen.

Men det skulle snart blive meget værre.

For kort efter fik Oliver Lauridsen en hård tackling i bagbanden og røg straks til isen. Og blev liggende.

Med ansigtet forvredet i smerte skøjtede den danske kæmpe direkte i omklædningsrummet med højre skulder hængende meget lavt. Formentlig gået af led.

Et enormt tab for det danske landshold, der kommer til at mangle to meter-manden i defensiven med hans store arbejde, tunge tacklinger og vigtige blokeringer.

Det var derfor med ryggen mod muren, at danskerne gik på isen til 2. periode - og den blev et mareridt

Først blev kaptajn Peter Regin sendt i straffeboks, og syv sekunder efter stod det 2-0. Så blev det 3, 4 og sørme også 5-0, da schweizerne først fik sendt deres syv NHL-stjerner i svingninger og legede rundt med danskerne.

En tung periode - ikke mindst for Dichow, der måtte lade sig skifte ud med Sebastian Dahm til 3. periode.

Her kom danskerne bedre med, men da Mathias Bau måtte i strafboks, blev Danmark spillet tynd, og Dahm måtte kapitulere.

6-0, og ydmygelsen var en realitet.

Næste modstander

Efter to kampe på to dage kan de danske spillere se frem til en hviledag mandag.

Den skal bruges til at studere Italien, der er et bekendtskab, danskerne har gjort sig flere gange under VM.

Seks gange har de to mandskaber løbet ind i hinanden til VM i World Group, og italienerne har kun ved en enkelt lejlighed formået at vinde. Det var tilbage i 2012, hvor Danmark var tæt på at rykke ud.

Italienerne kommer uden deciderede profiler og er som forventet startet med to nederlag til Schweiz og Canada. De SKAL besejres, hvis kvartfinalen skal nås.

