Danmark fik store VM-prygl af giftige amerikanere

Håbet om en plads i VM-kvartfinalen er reduceret til ren teori for det danske ishockeylandshold, der led et klart nederlag på 1-7 til USA lørdag eftermiddag.

Det danske mandskab lignede da heller ikke en af verdens otte bedste nationer i det, der er holdets hidtil dårligste præstation ved dette VM.

Hvis Canada senere lørdag tager tre point mod Tyskland, er den sidste kvartfinalemulighed endegyldigt forpasset.

Der var såmænd gode takter undervejs, især i begyndelsen af de første to perioder, men så snart spillerne havde løbet hornene af sig, indfandt fejlene sig. Og de blev straffet benhårdt af et effektivt amerikansk hold.

Dårlig opdækning, farlige pucktab og tvivlsomme målmandsindgreb medvirkede til at gøre det til en lang eftermiddag i Kosice for et dansk mandskab, som gav alt for lette mål væk.

Spillerne kom ellers på isen med troen på en overraskelse mod en flok prominente modstanderne, der i denne turnering har spillet mere som en samling individualister end som et egentligt hold.

Men gejsten forsvandt naturligt nok, da USA scorede fire gange i en første periode, der reelt afgjorde kampen.

Simon Nielsen fik sin første VM-kamp i målet siden en 1-10-afklapsning mod Rusland for tre år siden, men den rutinerede keeper fik ikke taget personlig revanche på den store scene.

Herning-keeperen havde et par fine redninger, men så ikke helt chanceløs ud ved et par af de amerikanske scoringer og blev byttet ud med Patrick Galbraith før anden periode.

Kampens udvikling var også en skuffelse for det lokale publikum, der håbede på en dansk sejr, som ville styrke Slovakiets chancer i kvartfinaleregnskabet.

Efter at danskerne i kampens første minutter havde spillet sig frem til tre gyldne muligheder, gjaldede støtten ned over det danske hold, men stemningen blev punkteret i takt med de amerikanske scoringer.

Nick Olesen, der havde afløst Nicolai Meyer efter første periode, stod for den eneste danske scoring med sit første VM-mål fem minutter inde i anden periode.

Men reduceringen til 1-4 rystede ikke amerikanerne, der tålmodigt ventede på danske fejl.

To simple træffere med kort mellemrum bragte USA's føring op på 6-1 inden kampens sidste tredjedel, der forståeligt nok blev en lidt nerveforladt omgang.

Jack Eichel afsluttede målscoringen i amerikansk overtal ni minutter før tid.

Skal man have en chance mod en bedre modstander, skal fejlene minimeres, målmandsspillet være i top, og powerplayet sidde i skabet. Det danske hold lykkedes ikke med nogen af delene lørdag eftermiddag.

Dermed kommer Danmarks to sidste opgaver mod Canada og Slovakiet mandag og tirsdag formentlig udelukkende til at handle om at slutte VM ordentligt af og hente point til verdensranglisten.