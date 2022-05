Danmark kollapser mod Slovakiet og er ude af VM

Slovakiet besejrer Danmark med 7-1 i den sidste gruppekamp. Det betyder, at Danmark trods fire sejre er ude af VM

Det er slut for Danmark ved dette VM. Slut efter et ellers flot VM med fire sejre og en af dem over mægtige Canada.

Men det sluttede med en kæmpe nedtur, da Slovakiet tirsdag bankede en flok trætte danskere med 7-1.

Et mareridt af en sidste kamp for Danmark, der så lidt tunge ud efter den sene sejr over Canada aftenen forinden.

Og det var mareridt lige fra start.

Slovakkerne trykkede på, og midtvejs i perioden kom forløsningen. Peter Regin tabte en face off i egen zone, så pucken faldt ud til slovakkernes kaptajn, veteranen Tomas Tatar.

Han betænkte sig ikke, men smækkede pucken ind bag Sebastian Dahm.

Det fik danskerne til at vågne lidt - så langt i kampen havde de ikke løst et eneste skud mod Adam Huskas mål.

Dem kom der et par stykker af, men Tatar var klar med endnu en mavepuster.

For kort inden periodepause fik Matias Lassen fejlafleveret til en slovak, der satte en kontra i gang og fandt Tatar.

Han fintede Dahm og gjorde det til 2-0.

Men det skulle blive værre.

For 2. periode var ikke mere en et par minutter gammel, da Pavol Regenda opfangede en retur foran Sebastian Dahms mål og gjorde det til 3-0.

Med det resultat var Slovakiet sikkert videre uafhængig af et eventuelt senere nederlag til Canada i kampen mod Frankrig.

Det betød dog bare ikke, at de slap speederen.

For det blev til 4-0 ved Mislav Rosandic, der trykkede af fra blå linje og 5-0 ved OL-topscorer Juraj Slafkovsky kort inden periodepause.

Tungt for de danske VM-helte, der nærmede sig en ydmygelse.

Der blev dog snakket nogle ting igennem i omklædningsrummet, og indstillingen var bedre i 3. periode.

Derfor fik Joachim Blichfeld lov til at score sit femte VM-mål, da han i powerplay sendte pucken op i målhjørnet.

Det var dog kun lidt pynt på en grim oplevelse. For Simon Nemec gjorde det til tenniescifre, inden Pavol Regenda til allersidst i powerplay trak pucken ind via overliggeren og gjorde det til 7-1.

Puha for en afslutning på et ellers godt VM.

