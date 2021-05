Danmark på kvartfinalekurs efter storsejr over Belarus

Det holdt hårdt - men da der først gik hul på bylden i 3. periode var Danmark ikke til at styre.

På godt syv minutter vendte Heinz Ehlers' tropper 1-2 til 5-2 mod Belarus (tidligere Hviderusland) og kunne dermed for anden gang under denne VM-turnering sætte tre point ind på kontoen.

Sammen med de to fra kampen mod Storbritannien er de rød-hvide nu oppe på otte point og ligger dermed på fjerdepladsen i Gruppe A til en kvartfinaleplads.

Det gør de efter en meget fortjent sejr over Belarus, der ellers i de første to perioder havde held til at frustrere de danske spillere.

Således gav Artyum Demkov belaruserne en drømmestart, da han efter to minutter satte Markus Lauridsen af og derefter overlistede Sebastian Dahm med et håndledsskud.

Den lussing svarede danskerne godt igen på kort efter, da Nicolai Meyer i dansk powerplay varmede pucken lidt, inden han med et svip sendte den ind bag Alexei Kolosov.

Danskerne var klart mest dominerende, men alligevel var det Belarus, der i 2. periode igen kom foran. Halvvejs perioden trak Jesper Jensen en skidt udvisning, og i det efterfølgende powerplay klappede Mikhail Stefanovich pucken op under overliggeren og sendte dermed Belarus på kvartfinalekurs.

Stik mod spil og chancer kom Belarus foran to gange. Foto: Gints Ivuskans/AFP/Ritzau Scanpix

Men så fra 3. periodes start kom der ellers skub i tingene. Det danske tempo blev skruet op - og så gik det stærkt.

Fem minutter inde i perioden opfangede VM-debutanten Matthias Asperup en retur fra et slagskud fra Jesper Jensen Aabo og bragte balance i regnskabet.

Kort blev Mathias From sendt afsted mod mål, og Rødovre-forwarden gjorde kort proces, da han sendte pucken op i målhjørnet til dansk føring.

Og så blev det 4-2, da Markus Lauridsen med et slagskud hamrede pucken i mål Alexei Kolosov.

Og altså 5-2, da kampens spiller, Alexander True, styrede et slagskud fra Matias Lassen i mål.

Alexander True scorede sit første VM-mål, da han var på pletten med scoringen til 5-2. Foto: Gints Ivuskans/AFP/Ritzau Scanpix

- Vi havde nogle gode chancer i 1. og 2., der bare ikke gik ind. Det gjorde de så i 3., da der kom hul på bylden, konstaterede Alexander True til TV 2 efter kampen, der skulle vindes, hvis de danske forhåbninger om en plads i kvartfinalen skulle holdes ved lige.

Den plads kan cementeres allerede lørdag, hvor Slovakiet venter.

Og her er opskriften enkel:

- Vi skal bare klø på som i dag, sagde Alexander True med et skævt smil.