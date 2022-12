Danmark redder sig i VM-gyser

Det danske U20-landshold i ishockey legede gevaldigt med ilden, men er klar til endnu en sæson i næstbedste VM-lag.

Med to mål i de sidste fem minutter vandt Danmark den afsluttende kamp mod Frankrig 4-3 og sikrede sig dermed akkurat overlevelsen med fem point efter fem kampe.

I stedet rykker Slovenien ned. Slovenerne vandt ellers 6-1 over Danmark tidligere i turneringen, men fik ikke flere point.

Det er andet år i træk, at Danmark sikrer sig overlevelse blandt de næstbedste i allersidste spillerunde.

For seks år siden sluttede Danmark som nummer fem i øverste lag, men siden er det gået støt ned ad bakke med talentudviklingen.

U20-landstræner Jens Nielsen havde da også taget konsekvensen af en tynd årgang 2003 og udtaget en meget ung VM-trup med en række spillere, der stadig har alderen til at spille på U18-landsholdet.

Ved VM har fremtidens mænd dog haft problemer med modstandernes fysik og har fået en syndflod af udvisningsminutter.

Tendensen fortsatte fra start mod Frankrig, hvor Danmark var pisket til at vinde for at redde sin plads blandt de næstbedste nationer.

Allerede efter to minutter lå pucken første gang bag Kristers Steinbergs i det danske mål.

En af de unge kræfter, den 17-årige back Victor Schmidt Nielsen, sørgede dog for udligningen til 1-1 efter et kvarters spil. Og der var blot spillet 50 sekunder af anden periode, da Andreas Nielsson gjorde det til 2-1.

Frankrig udlignede kort efter i powerplay efter endnu en dansk udvisning, og fem minutter inde i tredje periode gik det galt igen, da franskmændene kom på 3-2.

Da havde Danmark kniven for struben, og spillerne gik på desperat jagt efter udligning. Den kom fem minutter før tid, da Albert Schioldan nettede til 3-3 i overtal.

Og blot et halvt minut senere sørgede Victor Sand for det mål, der viste sig at blive afgørelsen. Dermed sluttede en problematisk VM-turnering med dansk forløsning.