Danmark slår Norge i VM-test

De danske ishockeyherrer skal om to uger dyste ved VM, og fredag spillede holdet den første af to testkampe ude mod Norge.

Det gik godt for danskerne, som vandt 2-0 over nordmændene i Varner Arena i byen Asker. Lørdag skal de to hold mødes igen.

Der blev ikke scoret i de to første perioder af kampen, men målene faldt i tredje periode.

Joachim Blichfeldt fik hul på bylden, da San Jose Sharks-spilleren gjorde det til 1-0 syv minutter inde i tredje periode.

Egentlig så det ikke ud til at være en farlig situation for Norge, da Joachim Blichfeldt sendte en puck fra distancen ind mod mål. Men fra omkring den blå linje strøg den i mål.

To minutter før tid cementerede Herning Blue Fox-spilleren Mathias Bau Hansen sejren ved at score målet til 2-0 efter dansk power play.

Kort før at nordmændene blev fuldtallige nåede Markus Lauridsen at sende en pasning ind til Mathias Bau, som tæt under mål udnyttede den store chance.

Danmark skal møde Norge igen lørdag klokken 15 i en ny testkamp.

Derefter venter to testkampe mod Storbritannien 7. og 8. maj.

Danmark indleder VM-slutrunden i finske Helsinki 14. maj mod Kasakhstan.