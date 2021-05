Danmark slår sensationelt Sverige ved VM i ishockey

For første gang nogensinde lykkedes det Danmark at slå Sverige ved VM. Det var Danmarks første kamp ved slutrunden i Letland

De danske ishockeyherrer leverede lørdag en større sensation, da de slog Sverige med 4-3 ved VM i ishockey.

Det var Danmarks første kamp ved VM i Letland - og den første sejr nogensinde over Sverige ved en VM-slutrunde.

Sverige var ellers foran både 1-0 og 2-1, men et bemærkelsesværdigt dansk comeback sikrede sejren - ikke mindst takket være tre scoringer af Nicklas Jensen. Sverige reducerede til 3-4 ti minutter før tid, men trods massivt pres lykkedes det ikke svenskerne at udligne.

11 kampe og 11 danske nederlag lød den nedslående statistik inden kampen, men nu kan Danmark altså fjerne naboen fra listen over uovervindelige VM-modstandere.

Danskerne bekræftede, at sejren over svenskerne i en testkamp i april ikke nødvendigvis var en tilfældighed.

Og resultatet må give holdet et enormt rygstød inden de næste kampe i en VM-gruppe, hvor Danmark ikke er blevet levnet mange chancer.

Bekymringen har især drejet sig om manglen på ægte målscorertyper. Men når en af holdets få ægte målskytter - Nicklas Jensen - leverer en præstation som mod svenskerne, forsvinder en stor del af problemet.

Især hans to scoringer i anden periode var af høj klasse og havde fortjent publikum på tribunerne i Riga.

Først brugte han skaftet på staven til at styre Nicholas B. Jensens skud ind bag den svenske målmand, Viktor Fasth, til 1-1.

Senere i perioden sørgede Jokerit-spilleren for endnu en dansk udligning ved at dreje pucken op i målhjørnet efter eminent forarbejde af Mikkel Bødker.

Målet faldt på et tidspunkt, hvor begge hold havde en mand i straffeboksen og spillede fire mod fire. Og den øvelse var danskerne klart bedst til, for inden udvisningen var overstået, lå pucken igen i det svenske mål.

Igen havde Nicklas Jensen en afgørende rolle med en fin aflevering til Emil Kristensen, der gjorde sig til en noget overraskende målscorer med et velplaceret skud.

Dermed kunne danskerne gå til anden pause med en 3-2-føring i ryggen. Det eneste, spillerne kunne ærgre sig over, var at begge svenske scoringer faldt efter danske fejl.

Nikolaj Meyer leverede en decideret brøler, da han glemte at kigge op og sendte en blind pasning ind foran eget mål. Her stod Carl Klingberg helt fri og kunne let passere Sebastian Dahm i målet til kampens første scoring.

Også da Henrik Tömmernes sendte Sverige i front med 2-1, skete det, efter at danskerne i flere omgange havde haft pucken under kontrol i egen zone.

Men danskerne fik altså vendt kampen på hovedet, og choksejren kom helt inden for rækkevidde, da Jensen nettede for tredje gang kort inde i tredje periode.

I powerplay pumpede han pucken hårdt i nettet fra favoritposition til venstre for målet til dansk 4-2-føring.

Svenskerne virkede decideret rystede, men blev hjulpet ind i kampen af en ny halvbillig scoring ni minutter før tid. Carl Klingberg stod for afslutningen, som Sebastian Dahm måske godt kunne have gjort mere ved.

Danskerne kom som ventet under hårdt pres i slutfasen mod et svensk hold som gjorde alt for at forhindre et nederlag, der givetvis udløser hård kritik i det succesvante hjemland.

Træner Johan Garpenlöw tog timeout halvandet minut før tid, og svenskerne spillede uden målmand i en sidste satsning. Men danskerne forsvarede sig bravt foran Dahms mål og sled sig til en mindeværdig sejr.