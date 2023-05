Danmark smadrer Østrig ved VM i ishockey

Det danske ishockeylandshold fortsætter sejrsstimen ved VM i Finland. Også den tredje gruppekamp blev overstået med succes og en 6-2-sejr over Østrig.

Med otte point leger Danmark med helt i toppen af gruppen, men billedet snyder en smule. For danskerne mangler at møde de fire hold, der ligger højere på verdensranglisten.

Kampen mod Tyskland på torsdag ligner nu en direkte duel om en plads i top-4 og dermed en billet til kvartfinalen.

Noget suverænt indtryk har det danske hold ikke ubetinget efterladt. Holdet har i perioder været trykket langt tilbage af både Frankrig og Østrig og har ikke været uheldige undervejs.

Også mod østrigerne var det - trods de klare cifre - en helt jævnbyrdig kamp, som Danmark først endegyldigt fik slået ihjel med tre sene scoringer i tredje periode.

Afgørende blev formentlig den større individuelle klasse på det danske hold. Det gjaldt naturligvis særligt hos Nikolaj Ehlers, der midt i første periode åbnede scoringen.

Målet fik dog ikke rigtig de danske spillere til at sænke skuldrene. Som i tidligere kampe var spillet ofte for anspændt. Der manglede overskud og overblik, og for mange pucke blev smidt væk.

At Østrig udlignede otte minutter inde i anden periode, kunne ingen indvende noget imod. Mens Anders Koch sad i skammekrogen, lukkede Danmark for første gang i turneringen mål ind i undertal.

En østrigsk skøjte styrede lidt tilfældigt pucken i mål bag en lidt passiv Frederik Dichow i målet.

På det tidspunkt truede kampen med at tippe Østrigs vej. Men i minutterne derefter kom der fart og konsekvens i det danske angrebsspil.

På stribe brændte Morten Poulsen, Nicklas Jensen og Nikolaj Ehlers store chancer, inden det omsider lykkedes at passere den østrigske målmand.

Med hårdt fysisk spil blev pucken erobret højt på banen, og Mikkel Aagaard fandt en helt fri Niklas Andersen, der svirpede pucken op i nettaget.

En tiltrængt succesoplevelse for en kæde, der har haft svært ved rigtigt at sætte sig igennem tidligere i turneringen.

Føringen ændrede dog ikke på billedet af et dansk hold, der for ofte havde problemer med at få bremset østrigerne, når de fik etableret spillet foran Frederik Dichows mål.

Danskerne blev fanget i nogle barske karruselture uden mulighed for udskiftning, og lårbasserne brændte under fem udmattede danskere i et langt og udmarvende skift i slutningen af anden periode.

Kaptajn Aabo skabte kortvarigt ro syv minutter inde i tredje periode, da han buldrede pucken op i målhjørnet. Men Østrig reducerede omgående til 2-3.

Først da Nicklas Jensen otte minutter langt om længe fik held med en af sine mange afslutninger, faldt der ro på.

Matias Lassen fulgte op med et heftigt slagskud og karrierens første VM-mål, inden Patrick Russell afsluttede målscoringen.