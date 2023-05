Danmark taber 0-3 til USA ved VM i ishockey

Chancen for en plads i VM-kvartfinalen svinder for det danske ishockeylandshold.

Danmark tabte lørdag middag en intens kamp mod USA med 0-3 efter tre amerikanske scoringer i de sidste ti minutter.

Cutter Gauthier og Alex Tuch stod for de to første fuldtræffere, da amerikanerne i slutfasen endelig fandt nøglen til et disciplineret dansk forsvar og en velspillende George Sørensen i målet.

Det sidste mål blev sat ind i tomt mål, efter at Danmark havde hevet Sørensen ud i en sidste satsning.

Aalborg-målmanden var kommet på isen fra anden periodes start som erstatning for en utilpas Frederik Dichow.

Dichow var forinden blevet tromlet ned af en amerikansk forward, men havde med 15 redninger forinden nået at tage en lille revanche for sin sløje kamp mod Tyskland.

George Sørensen er en helt anden målmandstype, og det var ingen nem opgave at komme på isen midt i en kamp mod en tempostærk modstander.

Men udskiftningen i målet så ikke ud til at ryste den danske defensiv på nogen måde. Danskerne spillede disciplineret og stod solidt, når amerikanerne fik etableret sig i angrebszonen.

Selv om USA havde omtrent dobbelt så mange skud som Danmark, sad man ikke med fornemmelsen af, at det danske hold var presset i bund.

Tværtimod fik Oscar Fisker Mølgaard en stor chance i anden periode, da han pludselig var helt fri. Teenageren omdriblede elegant Casey DeSmith i det amerikanske mål, men pucken gled fra danskeren, inden han kunne nå at sætte den i nettet.

Efter en kamp på tribunen var Mølgaard blevet sat ind som center i en ny tredjekæde, hvor store Mathias Bau bragte noget af den fysik, som det 18-årige stortalent endnu savner.

Christian Wejse faldt i øjnene ved at vinde en hel bunke vigtige faceoffs, som sørgede for, at det danske hold ikke kom under samme vedvarende bombardement som i anden periode mod tyskerne i torsdags.

Det var en slem streg i regningen, at holdet sidst i anden periode mistede en skadet Oliver Lauridsen.

Jacob Gammelgaard leverede en solid indsats som substitut i karrierens første aktive VM-kamp. Men Lauridsens rutine bliver stærkt savnet, hvis han ikke kommer tilbage på isen ved VM.

Umiddelbart før den første amerikanske scoring havde Danmark haft to powerplays, blandt andet mere end et minut med fem spillere mod tre.

Den situation fik Nikolaj Ehlers, Nicklas Jensen og resten af overtalsformationen alt for lidt ud af.

USA klarede frisag, og da Morten Poulsen kort efter til danskernes store utilfredshed røg i straffeboksen, satte Gauthier kniven ind.

Alex Tuch afgjorde reelt kampen fire et halvt minut før tid, da han hamrede pucken op i nærmeste målhjørne. Rocco Grimaldi scorede til 3-0 i tomt mål i de sidste sekunder.

Danmark skal formentlig vinde begge sine sidste kampe mandag og tirsdag mod Sverige og Finland for at avancere i turneringen.