Danmark taber 4-6 til Tyskland ved VM i ishockey

Det danske ishockeylandsholds muligheder for nå kvartfinalen ved VM er pludselig blevet meget mindre.

Danmark missede 'matchbolden' mod Tyskland, der vandt med 6-4 og er storfavorit til at snuppe billetten til næste runde for næsen af danskerne.

Hvis tyskerne som ventet gør rent bord i de sidste tre indledende kampe, skal Danmark hente fem point mod stormagterne USA, Sverige og Finland for at komme videre.

Det er ikke umuligt, men virker heller ikke oplagt efter torsdagens nederlag, og måden det kom i stand på.

Efter en fin, fin indledning blev det danske hold i anden periode most fuldstændig af en flok langt mere aggressive tyskere, som dominerede totalt.

De midterste 20 minutter var en lidelse at komme igennem for de danske spillere, der tilbragte stort set hele perioden i egen zone og til tider virkede decideret rådvilde.

Det var her, danskerne smed chancen for at tage den sejr, som ville have bragt dem millimeter fra den tredje VM-kvartfinale i dansk ishockeys historie.

Danmark fik ellers en drømmestart med et føringsmål efter blot fem minutters spil. Matias Lassens skud ramte en tysk forsvarer på vejen og snød målmanden.

I første periode virkede Danmark perfekt forberedt på opgaven. De tyske spillere fik ikke lov til at etablere sig i den danske zone, og fra et defensivt udgangspunkt lurede danskerne hele tiden på kontrachancer.

Fra anden periodes start blev kampen dog vendt fuldstændig på hovedet. Længe inden Alexander Ehls mål til 1-1 efter ni minutter var det tydeligt, i hvilken retning forestillingen bevægede sig.

Kort efter udligningen fejlede Frederik Dichow på en høj puck, så JJ Peterka kunne bringe tyskerne i front. Og da Moritz Müller to minutter før pausen øgede til 3-1, var det danske hold på vej i opløsning.

Det siger noget om kampbilledet, at Danmark kun havde ét eneste kontrolleret angreb i tyskernes zone i hele anden periode.

Det udnyttede Mathias Bau til gengæld optimalt ved at fyre pucken i det tyske net til en nærmest mirakuløs reducering med 23 sekunder tilbage af perioden.

Målet gav nyt mod, og i tredje periode genfandt holdet også nogle af takterne fra kampens start.

Der var mere fart i skøjterne og langt mere målrettet angrebsspil. Men tyskerne spillede med stor disciplin og tog ikke en eneste udvisning i hele kampen. Dermed var Danmarks farligste VM-våben, powerplay, elimineret.

Men fem minutter før tid fandt fjerdekæden for anden gang nøglen mod det tyske forsvar. Christian Wejse modtog pucken tæt under mål og udlignede til 3-3.

Glæden holdt dog blot i 20 sekunder. Den tyske back Jonas Müller scorede det, der skulle blive sejrsmålet i en situation, hvor Frederik Dichow ellers havde frit udsyn til pucken.

Muligheden for en dansk satsning i slutfasen blev forpurret af en udvisning. Og da landstræner Heinz Ehlers alligevel erstattede Dichow med en markspiller, sendte tyskerne blot pucken i det tomme mål.

Markus Lauridsen skabte et lille håb med en reducering på slagskud 30 sekunder før tid, men endnu svarede tyskerne igen med en scoring i tomt mål.

Danmark er nu tvunget til at skabe flere overraskelser i de tre sidste gruppekampe. Første mulighed er lørdag middag mod USA, der har maksimumpoint.