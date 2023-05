Danmark taber 7-1 til Finland ved ishockey-VM

En tiendeplads ved VM er et hæderligt resultat, men ishockeylandsholdets afskedsforestilling i Tampere sætter en plet på helhedsindtrykket.

Danmark tabte hele 1-7 til de finske værter i en kamp, der aldrig fortjente den betegnelse. Styrkeforskellen på de forsvarende verdensmestre og et dansk hold i andet gear var ganske enkelt alt, alt for stor.

Finland brugte tre et halvt minut til at bringe sig to mål foran, og derfra blev det en meget lang aften for de overmatchede danskere.

På den måde blev det en flad afslutning på et VM, der ellers startede så godt. Tre indledende sejre blev afløst af fire nederlag, og på den sidste dag var kræfterne og velsagtens også lysten sluppet op.

Det mindede en hel del om 1-7-øretæven mod Slovakiet sidste år. Forskellen var blot, at Danmark dengang ville være kommet i kvartfinalen med et point. Tirsdag aften gik man på isen, velvidende at VM var slut uanset resultatet.

Måske var det derfor, at spillerne virkede tunge og langsomme. Måske havde det hårde program og kampe to dage i træk sat sine spor. Under alle omstændigheder kom danskerne aldrig i gang.

Når aggressiviteten og farten i skøjterne mangler, er Danmark lysår fra verdenstoppen. Det var holdet her.

Målmand George Sørensen var på en opgave, som ingen kunne misunde ham. Han skulle alene i de første 20 minutter håndtere 20 finske skud - i sig selv et bevis på, at det danske hold var meget langt fra vanlig klasse.

Det var skidt i første periode, og det blev ikke bedre i anden. Her skabte Danmark ikke én eneste farlig situation foran det finske mål og lukkede til al overflod også et mål ind i overtal.

Hjemmeholdets overlegenhed var så udtalt, at det store publikum ind imellem virkede til at kede sig. Kun når det finske Eurovision-bidrag 'Cha Cha Cha' gjaldede over hallens højttalere, kom folk for alvor op af sæderne.

Nikolaj Ehlers scorede Danmarks trøstmål til 1-7 i tredje periode og sørgede dermed for et lille lyspunkt i sin fars afskedskamp som landstræner.

Men den ellers fine soloscoring gjorde hverken fra eller til, og jublen i den danske boks var selvsagt til at overse.

Det var ikke det farvel, Heinz Ehlers havde drømt om efter fem år som landstræner. Den kontante coach kan dog tillade sig at se tilbage på sin regeringstid med god samvittighed.

Han førte holdet i en historisk OL-kvartfinale og efterlader det på tiendepladsen på verdensranglisten. Det giver fornuftige VM-seedninger i de kommende år og et fint udgangspunkt for afløseren, Mikael Gath, der nu skal føre faklen videre.