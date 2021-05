Danmark taber klart til Rusland ved VM

Rusland er fortsat en uovervindelig modstander for det danske ishockeylandshold. Heller ikke i 11. forsøg lykkedes det at tage point fra russerne, der onsdag eftermiddag vandt 3-0 ved VM i Riga.

Men selv om det helt som ventet ikke blev til dansk pointudbytte, leverede holdet en opløftende indsats og en udmærket defensiv præstation.

Med ryggen mod muren holdt danskerne Rusland fra scoringer indtil sidste minut af anden periode, hvor bolværket omsider brast, og Ivan Morozov kunne bringe russerne i front i dansk undertal.

Spillerne levede op til landstræner Heinz Ehlers' løfte om, at Danmark ville spille sin chance - uagtet at det på papiret lignede en tæt på umulig opgave.

Der var høj tænding fra første faceoff, og spillerne i udskiftningsboksen råbte og bankede stavene i banden ved hver vellykket dansk aktion.

At Danmark måtte stille op uden en skadet Mikkel Bødker, var selvsagt et hårdt slag for de offensive ambitioner.

Netop Bødkers speed og puckkontrol ville have været meget værd i en kamp, hvor målchancerne primært skulle komme fra hurtige kontrastød eller i powerplay.

Rusland er kommet til VM uden de fleste af landets NHL-spillere, men mængden af dygtige skøjteløbere og forrygende teknikere er ubegrænset i russisk ishockey.

Holdet, der på grund af fortidens dopingforbrydelser optræder under det olympiske flag, satte i perioder det danske mål under belejring.

Sebastian Dahm indledte med en fantastisk redning, da et halvt mål stod åbent for en russisk skytte. Og optændt af den succesoplevelse fortsatte målmanden storspillet i buret i resten af opgøret.

Som i kampen mod Schweiz i søndags kom danskerne til at spille langt hovedparten af tiden i egen zone.

Målchancerne var få og sporadiske, og det var bemærkelsesværdigt, at Rusland helt tydeligt byggede sit undertalsspil op med henblik på at stække Nicklas Jensen.

Russerne kendte alt til den danske VM-topscorer, som mange af dem har spillet imod på klubniveau i den russiske KHL-liga.

Opmærksomheden om Jensen skabte til gengæld plads til andre. Ikke mindst Nicolai Meyer, der otte minutter inde i tredje periode bankede pucken rent på overliggeren i et stærkt dansk powerplay.

Det var muligheden, der kunne have fået Rusland til at vakle. I stedet øgede Alexander Barabanov til 2-0 kort efter.

Målet afgjorde reelt kampen, og Dmitri Voronkov sørgede for den afgørende knockout med russernes tredje mål tre minutter før tid.

For danskerne er der nu blot at se frem til de næste kampe mod Hviderusland og Slovakiet fredag og lørdag.

Det er to modstandere, der normalt er på Danmarks niveau, selv om slovakkerne har overrasket positivt ved dette VM og har maksimumpoint - ni - efter tre kampe. Det er fire point mere end Danmark.