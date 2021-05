Danmark taber til Schweiz ved VM i ishockey

Efter lørdagens sejr over Sverige blev det til et dansk nederlag mod Schweiz i anden gruppekamp ved VM

De danske spillere kunne ikke følge op på den sensationelle sejr over Sverige.

Søndag aften blev det til et spinkelt nederlag på 0-1 mod Schweiz, der kampen igennem også var det bedste mandskab på isen i Letland.

Danmark tabte den samlede skudstatistik med voldsomme 4-30.

Efter 13 minutter kom schweizerne i front. Timo Meier viste NHL-klasse og scorede sit tredje mål i turneringen, da han flot sendte pucken op i det lange målhjørne.

Danskerne havde det svært i kampen mod Schweiz. Foto: Vasily Fedosenko/Ritzau Scanpix

Danmark fik få minutter senere pucken i nettet, men målet blev korrekt underkendt for offside i målfeltet på Morten Poulsen.

Schweiz fortsatte med at sidde på spillet i anden periode og vandt skudstatistikken 9-1, men fik ikke scoret. Danskerne kunne derfor gå til pause kun ét mål nede.

Kort inde i tredje periode var schweizerne centimeter fra at score igen. Pucken endte på den danske målstreg, men Sebastian Dahm i målet fik skubbet den væk med den ene handske.

I slutminutterne fik Schweiz en helt fri mulighed, men Dahm havde læst afslutningen.

Med godt et minut igen tog Danmark Dahm ud af målet for at satse med en ekstra spiller i jagten på en udligning.

Danskerne fik lagt et lille pres, men fik ikke scoret og må derfor indkassere et nederlag.

Med nederlaget ligger Danmark med tre point nummer fire ud af otte i gruppe A efter to kampe.

De fire bedste går videre til kvartfinalerne.

På tirsdag venter Storbritannien, der ligger sidst.

