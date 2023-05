Danmark taber til Sverige ved ishockey-VM

Danskerne var foran 1-0, men de endte med at tabe 1-4 til svenskerne

Det danske ishockeylandshold har ikke længere sin VM-fremtid i egne hænder, og chancen for at score en plads i kvartfinalen er efterhånden mikroskopisk.

Som ventet blev Sverige for stor en mundfuld i næstsidste gruppekamp, som Danmark trods stor fight tabte 1-4 og nu kører på de sidste dampe i turneringen.

Skal Heinz Ehlers' tropper gå videre, kræver det nu ikke bare en sejr over de finske værter tirsdag aften. Danmark er også afhængig af et tysk nederlag til Frankrig tidligere på dagen.

Det er selvsagt et skidt udgangspunkt, der især skyldes det kostbare nederlag til netop Tyskland i sidste uge.

I den kamp burde danskerne have hentet point. Mod svenskerne kunne de have gjort det, hvis alle jordstråler og stjernebilleder havde stået rigtigt.

Men så kræver det også, at man udnytter chancen, når man spiller halvandet minut med to mand i overtal, som Danmark gjorde ved stillingen 1-1 i anden periode.

Ligesom mod USA kom der ingenting ud af den store chance. Og da Sverige umiddelbart efter scorede, mens Markus Lauridsen sad i straffeboksen, fornemmede man, at kampen var ved at glide danskerne af hænde.

Det startede ellers forrygende. På toårsdagen for Danmarks eneste VM-sejr over Sverige bragte matchvinderen fra den kamp, Nicklas Jensen, sit hold foran med en førstegangsafslutning af høj klasse.

Det var første gang, Sverige var bagud ved VM, og danskerne kom i det hele taget stærkt fra land. Der var fart i skøjterne og bid i nærkampene i en livlig første periode, hvor Danmark fik stor opbakning af det finske publikum i Tampere.

George Sørensen stod på både hoved og hænder i målet, men efter 13 minutter måtte Aalborg-målmanden give fortabt.

Nytilkomne Oliver Larsen havde ikke nået at få banket al rusten af ovenpå nogle ugers skadespause. Backen mistede pucken bag mål, så Dennis Everberg kunne udligne fra klos hold.

Den danske lejr sagde søndag farvel til både Frederik Dichow og Oliver Lauridsen på grund af skader, så det sidste, der var brug for, var flere ukampdygtige spillere.

Derfor var det en slem streg i regningen, at Christian Wejse måtte humpe i omklædningsrummet, efter at han kun have været på isen i 27 sekunder.

Den store center kom i klemme ved banden og fik et ordentligt tryk på den ene hofte.

Mikkel Aagaard måtte tilbage i en uvant centerrolle, og alle fire danske kæder sloges, som man kan forvente af et hold, der kæmper for at overleve i turneringen.

Det er dog ikke uden grund, at Sverige kun har lukket tre mål ind i seks kampe.

Der var ingen vej gennem det blå-gule nåleøje, og i stedet afgjorde først Lucas Raymond og siden Carl Grundström kampen med to mål i slutfasen.