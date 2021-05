Danmark til eksamen: Kravet er sejr

Danmark har indtil nu leveret et mere end godkendt VM - men hvis ambitionerne om en kvartfinale skal overleve, så kræver det en sejr over Belarus

Godkendt.

Det er i grove træk og måske endda lidt defensivt evalueringen efter fire danske kampe ved dette VM. Det har givet fem point. Først tre ganske uventede af slagsen mod mægtige Sverige og derefter skuffende to mod Storbritannien.

Lidt over halvvejs i turneringen placerer det de rød/hvide lige under kvartfinale-pladsen i Gruppe A, hvor holdene stik mod forventning slår hinanden på kryds og tværs.

Fredag aften venter Belarus (tidligere Hviderusland), der traditionelt er nogenlunde på Danmarks niveau, og det er nu, der skal point på kontoen, vurderer ishockeyekspert Olaf Eller.

- Inden turneringen var forventningen, at Danmark tog tre point mod Storbritannien og derefter så mange som muligt mod Belarus, Slovakiet og måske Tjekkiet.

- At de står på fem point nu er mere end godkendt, siger Olaf Eller.

Han vurderer samtidig, at det stadig er meget realistisk at knytte håb til en plads i kvartfinalen med resterende kampe mod de normalt jævnbyrdige Belarus og Slovakiet samt stormagten Tjekkiet, der dog tidligere er blevet besejret af Danmark.

- Danmark står et godt sted med to point flere, end man havde håbet på og har stadig kvartfinalen inden for rækkevidde.

- I min optik er der ingen hold, der er væsentligt stærkere, end vi havde forventet, mens Tjekkiet er lidt svagere. Men de har kvaliteten og kan jo nå at spille sig op.

- Danskerne tør spille, og så står de godt defensivt med en god målmand i Sebastian Dahm.

- Jeg synes dog, at der mangler lidt spidskompetence i angrebet, siger Eller.

Mikkel Bødker er med sin store NHL-erfaring en ærgerlig mand at undvære. Foto: Roman Koksarov/AP/Ritzau Scanpix

Den vurdering kan lyde lidt mærkelig, når Danmark i Nicklas Jensen råder over VM's topscorer med fire mål.

- Nicklas har været super. Super simpelthen. Men vi mangler lidt flere målscorere - han kan nok ikke alene sende danskerne videre, påpeger han.

I den forbindelse er det noget af en bet, at Mikkel Bødker med meget stor sandsynlighed fortsat er ude, efter at han i kampen mod Storbritannien fik en puck på øret og efterfølgende er blevet syet i hovedet med 37 sting.

- Man kan ikke komme uden om, at det er en væsentlig svækkelse ikke at have Mikkel Bødker med. Han har i sine tre kampe været Danmarks bedste offensive spiller.

- Uden ham er der andre, der må steppe op. Det gjorde de ikke helt mod Rusland, men det var også en svær baggrund at gøre det på, siger Olaf Eller.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Belarus kommer med uberegnelige humørspillere

Belarus har siden landets ishockey-selvstændighed i 1994 mere eller mindre været på niveau med Danmark - og dermed en nation, danskerne skal vinde over, hvis man skal kunne tale om en kvartfinaleplads.

I turneringen indtil nu har belarusserne imponeret med sejr over Sverige - men de har også gjort det modsatte, da de onsdag tabte til Storbritannien.

I virkeligheden et godt billede på, hvad danskerne kan forvente kl. 19.15 i Olympic Sports Centre i Riga.

- Belarus er et uberegneligt hold. De råder over nogle rigtig gode spillere - jeg hæfter mig specielt ved Yegor Sharangovich fra New Jersey Devils og Alexei Protas, der er draftet af Washington Capitals.

- Men det er også humørspillere. Det så man også mod Storbritanninen, som de - som Danmark - nok havde undervurderet. Og så får de altså et hak i tuden, siger Olaf Eller.

Alexei Protas er en af de unge Belarus-løver, danskerne skal holde godt øje med. Foto: Ints Kalnins/Reuter/Ritzau Scanpix

Han er af samme grund lidt tilbageholdende med at udnævne en favorit i det vigtige opgør, hvor begge mandskaber ved, at et nederlag vil gøre det meget vanskeligt at gå til kvartfinalen.

- Det er en svær modstander, og Danmark er ikke favoritter. Det er for mig at se en helt åben 50/50-kamp.

- Men jeg synes ikke, at Belarus har helt den styrke, som de havde for tre-fire år siden, vurderer Olaf Eller om holdet, der rent faktisk rykkede ned ved VM i Danmark i 2018 - for dog at vende tilbage året efter.