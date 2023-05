Danmark vinder over Frankrig ved VM i ishockey

Det danske ishockeylandshold står med fem point efter de første to kampe ved VM i Finland.

En 4-3-overtidssejr over Frankrig fastholder Danmark som ubesejret i turneringen. Men indsatsen søndag eftermiddag var ikke noget at skrive hjem om.

Efter en 2-0-føring i første periode tabte danskerne tråden og skulle i virkeligheden være tilfredse med at slippe fra den ordinære kamp med uafgjort.

I overtiden straffede Patrick Russell en fransk udvisning og sikrede Danmark de to point. Russell sendte pucken højt i nettet med et håndledssvirp, der skabte stor jubel i den danske lejr.

Det så ellers ud til at blive en rolig eftermiddag i første periode. To overtalsmål gav Danmark en 2-0-føring, og kampen så ud til at være under fuld kontrol.

Først lynede Nikolaj Ehlers for tredje gang på to dage med et velplaceret skud gennem trængslen foran det franske mål.

Annonce:

Siden fremprovokerede Winnipeg-stjernen en fransk matchstraf, da han blev sendt ind i banden med en grim tackling.

Mikkel Bødker straffede narrestregen med scoringen til 2-0. Det var et efterhånden sjældent mål fra den tidligere NHL-forward, der med årene mere og mere har udviklet sig til assistspiller.

Det lignede en tryg føring, men franskmændene kom ud til anden periode for fuldt drøn. Det var de danske spillere givetvis forberedt på, men de formåede alligevel ikke at stå imod.

1-2-reduceringen faldt efter seks minutter, og kort efter gik det helt galt for Morten Jensen. Som bageste mand i angrebszonen mistede han pucken og knækkede sin stav i forsøget på at vinde den tilbage.

Det gav en fransk friløber, som målmand Frederik Dichow ikke kunne stille noget op over for.

Danskerne var helt ved siden af sig selv, stod forkert på banen og lavede underlige fejl, som umuliggjorde enhver form for rytme i kampen.

Annonce:

Landstræner Heinz Ehlers sendte Felix Scheel på isen i stedet for Mikkel Aagaard i et forsøg på at puste liv i tredjekæden, der havde det svært.

Nogen reel effekt fik udskiftningen ikke, og der skulle en fransk foræring til at genoprette den danske føring.

Nick Olesen opsnappede fejlafleveringen og hamrede koldblodigt pucken i nettet til 3-2, men heller ikke det skabte ro i geledderne.

Umiddelbart før anden pause blafrede Dichows målnet for tredje gang og skabte balance før de sidste 20 minutter.

Her fik Danmark strammet en smule op, men godt blev det aldrig, og det var med hiv og sving, at man kæmpede sig frem til overtid uden at indkassere flere scoringer.

Danmark skal på isen igen tirsdag eftermiddag, hvor holdet møder Østrig.