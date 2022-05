Danmark VM-sejrer over Frankrig

Det er altså op og ned for de danske ishockeyherrer ved dette VM.

For efter holdets andet nederlag torsdag, rejste de sig igen med en sejr, som de gjorde det efter den schweiziske dukkert i anden kamp.

Lørdag gik det ud over Frankrig, der blev besejret 3-0 efter en tæt og velspillet kamp.

Frankrig, der havde fået Ruslands plads i Danmarks gruppe, har indtil nu vist, at de hører til i World Group, og de kunne med en sejr gå forbi Danmark og fortsat leve i kampen om kvartfinale.

Derfor kom de på isen og jagtede fra start en scoring.

Det gjorde danskerne også, og det gav et yderst livligt spil med godt flow og chancer i begge ender. Størst til franskmændene, der nød godt af, at Alexandre Texier var vendt hjem fra NHL-klubben Columbus Blue Jackets for at give et nap med.

Han var konstant nærgående - men danskerne ville også lege med.

Mod slutningen af 1. periode modtog Frederik Storm en lang puck frem ad banen fra Markus Lauridsen i venstre side. Storm kiggede godt op og så kaptajn Peter Regin storme frem modsat.

Pucken blev sendt på tværs, og Regin kvitterede med at hamre den op i nettaget uden chance for Henri Buysse i det franske mål.

2. periode startede, hvor 1. sluttede. Med bølgende angrebsspil i begge ender og flere chancer. Og nu også med udvisninger.

Og det var netop i en overtalssituation, at Danmark slog til igen.

Halvvejs i perioden sendte Markus Lauridsen pucken på tværs langs blå linje til Joachim Blichfeld, der trykkede af. Og minsandten om ikke pucken fandt en passage mellem benene på Henri Buysse.

2-0 til Danmark - et fremragende udgangspunkt til 3. periode.

Her jagtede franskmændene desperat en reducering, men en klog dansk defensiv krakelerede ikke.

Til slut blev keeper Henri Buysse hevet ud - men kun for at gøre det værre for Les Bleus.

For Danmark udnyttede det tomme mål til at score til 3-0. Frederik Storm erobrede pucken og sendte den mod mål. Den gik i bagbanden, og Julian Jakobsen var først på returen.

Dermed kunne Danmark sætte yderligere tre point på kontoen og cementere fjerdepladsen i Gruppe A.

