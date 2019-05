Danmarks bedste: Her kan vi blive bedre

Lars Eller var tilfreds med trods alt at få to point mod Frankrig - og han ser gode muligheder for forbedring på det danske VM-hold

KOSICE (Ekstra Bladet): En enkelt dårlig periode mod Frankrig kostede Danmark et point, men trods alt ikke sejren i VM-åbningen i Slovakiet.

En af de absolut bærende kræfter på det danske hold var Stanley Cup-vinderen Lars Eller, der startede beskedent, men med hårdt arbejde spillede sig op og blev kamp-afgørende for danskerne.

Washington-centeren stillede sig efter kampen tilfreds med de to point.

- Det er ikke så tit, at man spiller en kamp med så meget drama. Det var en svær situation at komme tilbage efter deres tomåls-føring. Men det viser bare, at vi har en stærk karakter.

- Jeg tror, at vi har et gear til, som vi ikke viste i dag.

- Set over hele kampen, så er det meget godt at komme ud med to point. Men vi ved, at vi kan være bedre, siger Lars Eller.

Han og de øvrige danske spillere skal i aktion igen allerede søndag, hvor Tyskland venter. De opgør plejer at være tætte - de fire seneste VM-kampe mod dem er endt med etmålssejre – en efter overtid og to efter straffeslag.

Skal Danmark trække sig sejrrigt ud af det opgør, så er der et par detaljer, der gerne må justeres, mener Lars Eller.

- Ved deres tredje mål ligger vi lidt for langt fra vores markeringer, og så får de et retur-mål. Der er lige et par ting uden puck, der kan blive bedre. Hvis vi lukker bedre af, kommer der til at gå færre mål ind. Så der kan vi helt klart blive bedre, siger Eller, der ikke er i tvivl om, at der vil ske rød-hvide fremskridt.

- Vi kommer til at blive bedre og bedre turneringen igennem. Det har jeg en stærk tro på.

Danmark møder Tyskland søndag kl. 16.15. Du kan følge kampen live her på sitet

