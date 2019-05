Danmarks største stjerne trodser skade

KOSICE (Ekstra Bladet): Lars Eller er det danske VM-holds ubetingede stjerne. En status, der automatisk følger med, når man har vundet ishockeyens mest eftertragtede trofæ: Stanley Cup.

Den fik han ikke mulighed for at forsvare i år, da han overraskende forlod NHL-slutspillet allerede i første runde med Washington Capitals.

Til gengæld betyder det, at Eller meldte sig klar til VM-slutrunden i Slovakiet. Sådan da.

For han spillede slutspillet med en skade - og den spørger stadigvæk. Til trods for den meldte han sig klar.

- Til syvende og sidst vil jeg gerne spille og give det en chance. Jeg havde grund til at tro, at jeg kunne nå at blive klar. Og lige nu regner jeg med at spille i morgen, siger han om den danske åbningskamp lørdag mod Frankrig.

Lars Eller med Stanley Cup - det synlige bevis på, at han spiller på verdens bedste ishockeyhold. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Capitals satte sig ikke voldsomt imod, som man har set andre klubber gøre det. Men der blev da rejst bekymrede bryn.

- Det er en dialog. Hver klub har sin måde at håndtere det på. I mit tilfælde blev vi enige om, at det var op til mig at mærke efter, siger Eller og motiverer sin beslutning om at spille.

- Jeg er lige fyldt 30. Nogle gange går der mange år mellem chancerne for at spille VM på grund af skader eller kontraktudløb, eller fordi man selv spiller. Så man ved ikke, hvor mange VM, man har mulighed for at spille.

- Jeg kan godt lide at tage muligheden, når den er der – når ellers min krop er frisk, når sulten er der, og når jeg føler, at jeg har noget at bidrage med, siger den danske center.

Han har kun været en del af VM-truppen i få dage, men han føler sig allerede godt tilpas.

- Der er mange nye ansigter. Der har været noget af en udskiftning, siden jeg kom ind på landsholdet. Der er nok seks, syv, otte spillere, jeg aldrig har set spille før.

- Men størstedelen kender jeg fra tidligere, og det har været let at falde ind i gruppen – som det plejer. Mange af dem er jeg vokset op og spillet med eller imod. Vi har et godt miks af erfaring og unge spillere, der er med for at lære. Det ser fornuftigt ud, siger han i forhold til perspektiverne for slutrunden.

