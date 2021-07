Dansk formand jagter international toppost

Formanden i Danmarks Ishockey Union (DIU), Henrik Bach Nielsen, melder sig som kandidat til posten som præsident i Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF).

Det oplyser han i en pressemeddelelse.

Han får opbakning fra resten af bestyrelsen i DIU, mens Danmarks Idrætsforbund (DIF) også støtter kandidaturet.

Henrik Bach Nielsen er i forvejen en del af IIHF Council, det bestemmende organ i det internationale forbund. Det har han være i næsten ti år.

Hans mærkesag bliver at sprede ishockeysporten længere ud i verdenshjørnerne.

- Det er på tide, at vi udvider antallet af lande på et højt niveau dramatisk, så de er i position til at være vært ved vores IIHF-begivenheder.

- Vi skal fortsætte med at støtte udviklingen af de nationer, der lige nu er førende, men vi skal samtidig accelerere udviklingen i andre lande - ikke mindst i Asien, siger Henrik Bach Nielsen.

Han slår på tromme for, at en udbredelse af ishockeysporten kan give støre kommercielle muligheder og større inspiration til unge mennesker, der gerne vil være en del af sporten.

Hans Natorp, formand i DIF, har stor respekt for den udvikling, DIU har gennemgået under Henrik Bach Nielsens ledelse.

- Henrik har taget dansk ishockey fra en svag sport i vores land til en stærk position internationalt. Det skyldes stærkt lederskab og hårdt arbejde fra hans team, siger Hans Natorp.

Der er præsidentvalg i IIHF til september. Lige nu sidder schweiziske René Fasel på præsidentposten.