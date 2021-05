Dansk forwardprofil misser åbningskamp ved ishockey-VM

FAKTA: Her er Danmarks modstandere ved ishockey-VM

Danmark er havnet i en svær pulje ved ishockey-VM i Letland, som danskerne tager hul på lørdag.

Her er et overblik over Danmarks syv modstandere i det indledende gruppespil:

* Sverige (22. maj).

Bedste VM-resultat: 11 gange verdensmester (senest 2018).

Placering på verdensranglisten: 4.

Danmarks statistik mod Sverige ved A-VM: 11 kampe, 0 point.

* Schweiz (23. maj).

Bedste VM-resultat: 3 gange sølv (senest 2018).

Placering på verdensranglisten: 8.

Danmarks statistik mod Schweiz ved A-VM: 5 kampe, 1 point. (4 nederlag, 1 nederlag efter overtid).

* Storbritannien (25. maj).

Bedste VM-resultat: 2 gange sølv (senest 1938).

Placering på verdensranglisten: 19.

Danmarks statistik mod Storbritannien ved A-VM: 1 kamp, 3 point.

* Rusland (26. maj).

Bedste VM-resultat: 5 gange verdensmester (senest 2014).

Placering på verdensranglisten: 2.

Danmarks statistik mod Rusland ved A-VM: 10 kampe, 0 point.

* Hviderusland (28. maj).

Bedste VM-resultat: Sjetteplads (2006).

Placering på verdensranglisten: 13.

Danmarks statistik mod Hviderusland ved A-VM: 4 kampe, 5 point. (1 sejr, 1 sejr efter overtid, 2 nederlag).

* Slovakiet (29. maj).

Bedste VM-resultat: Verdensmester (2002).

Placering på verdensranglisten: 9.

Danmarks statistik mod Slovakiet ved A-VM: 7 kampe, 5 point. (1 sejr, 1 sejr efter overtid, 3 nederlag, 2 nederlag efter overtid).

* Tjekkiet (31. maj).

Bedste VM-resultat: 6 gange verdensmester (senest 2010).

Placering på verdensranglisten: 5.

Danmarks statistik mod Tjekkiet ved A-VM: 6 kampe, 3 point. (1 sejr efter overtid, 1 nederlag efter overtid, 4 nederlag).

Danmark er nummer 12 på den aktuelle verdensrangliste. Danmarks bedste VM-resultat er to ottendepladser i henholdsvis 2010 og 2016.