Dansk ishockey-stjerne stopper karrieren efter VM

Frans Nielsen spillede sit første VM for 20 år siden, og nu melder han sig klar til at deltage i endnu en slutrunde, men det bliver også hans sidste, når VM i Finland er færdigspillet.

Det bekræfter han over for TV 2 SPORT.

- Det er min sidste sæson, og jeg har altid synes, at det har været fedt at være med landsholdet, så det kunne være stort at slutte karrieren i den trøje. Landsholdet har altid været en vigtig del af min karriere, fortæller han.

Inden VM løber af stablen 13. maj, skal den 38-årige dansker spille den tyske finaleserie for Eisbären Berlin færdig.

Fem kampe skal afvikles på bare syv dage, men Berlin er i skrivende stund foran med 2-1.

Frans Nielsen har haft en glorværdig karriere med 949 kampe i løbet af 15 sæsoner i verdens stærkeste ishockeyliga, NHL.

Det var allerede under OL i Beijing, at forwarden fortalte landstræner Heinz Ehlers, at han havde planer om at stoppe karrieren efter en tjans, der altid har betydet meget for ham.

Frans Nielsen var den første dansker, der fik spilletid på isen i NHL.

Det skete i 2007, da han repræsenterede New York Islanders.

I NHL står han noteret for 171 scoringer og 312 assister.