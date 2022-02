Dansk ishockeyduo ryger i coronakaratæne i Beijing

Coronavirus fortsætter med at give de danske ishockeyspillere besvær ved OL i Beijing.

Efter ankomsten til den kinesiske hovedstad er Nick Olesen og Matthias Asperup begge blevet testet positive i en obligatorisk test i Beijings lufthavn.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

De positive test medfører, at de to spillere foreløbig ikke kan være en del af den danske delegation og er isoleret på et hotel.

- Vi føler med de to spillere, som nu ikke får den start på OL, som de havde håbet. Heldigvis var vi forudseende ved afrejse, da vi vidste, at det kunne ske, så ishockeyholdet havde reservespillere med på flyet.

Ret trygge ved skrappe krav

- Holdet kan derfor gennemføre deres træninger med fuld styrke, indtil de to isolerede spillere forhåbentlig snart er tilbage på isen, siger Mikkel Sansone Øhrgaard, der er chef de mission for det danske OL-hold.

Olesen og Asperup skal forblive i isolation, indtil de afgiver to negative test med 24 timers mellemrum.

Så snart de gør det, kan de komme tilbage i OL-boblen og deltage i træning og kampe.

- Vi er ret trygge ved de skrappe krav, der stilles til coronatesten ved ankomst og forventer ikke, at vi får andre end Matthias og Nick i isolation.

- Adgangstestene vil finde mange positive deltagere, og de vil så blive udtaget til ekstra tests for vores fælles sikkerhed, siger Mikkel Sansone Øhrgaard.

Det danske landshold måtte mandag tage til Kina uden tre af de udtagne spillere.

Trio kommer først senere

Nicklas Jensen, Jesper Jensen og Phillip Bruggisser har alle været smittet i tiden op til afrejsen og nåede ikke at levere de påkrævede fire negative test inden afrejsen.

Trioen måtte derfor udsætte rejsen og støder først til holdet senere.

Som konsekvens af forsinkelserne og usikkerheden valgte landstræner Heinz Ehlers at tage fem ekstra spillere med til OL.

Det drejer sig om Nichlas Hardt, Mads Larsen, Mikkel Aagaard, Niklas Andersen og Christian Wejse.

På kvindelandsholdet har der været tilsvarende problemer. Lilli Friis Hansen og Kristine Melberg afleverede positive test ved ankomsten i sidste uge.

De to har dog efterfølgende leveret de påkrævede to negative test og er dermed igen en del af holdet, oplyser DIF.