Dansk ishockeyprofil tager fra USA til Sverige

Efter seks år i USA vender Joachim Blichfeld tilbage til Sverige.

Onsdag oplyser Växjö Lakers, at den danske ishockeyprofil er ny spiller i klubben.

23-årige Blichfeld skifter fra NHL-holdet San Jose Sharks, hvor det er blevet til begrænset spilletid de seneste år. I stedet har Blichfeld primært begået sig på Sharks' partnerhold San Jose Barracuda i AHL, NHL's udviklingsliga.

- Växjö Lakers virker som en god klub for mig for at kunne tage det næste skridt i min karriere. Jeg har kun hørt gode ting om klubben og fansene i Växjö, derfor var det et let valg for mig at vælge Växjö, siger Blichfeld på den svenske klubs hjemmeside.

Joachim Blichfeld fik i maj VM-debut for Danmark ved verdensmesterskaberne i Finland. Her lagde han ud med at lave tre mål i første kamp.

Nordjyden fik sin ishockeyopdragelse i Frederikshavn og skiftede i 2014 til Malmö Redhawks' ungdomshold.

I 2016 blev Blichfeld valgt af San Jose Sharks i NHL-draften.