Dansk ishockeytalent er valgt i anden runde af NHL-draft

Ishockeytalentet Oscar Fisker Mølgaard er kommet et skridt tættere på verdens bedste ishockeyliga.

Den 18-årige danske ishockeyspiller er torsdag eftermiddag dansk tid blevet draftet til den amerikanske ishockeyliga, NHL, som nummer 52.

Det er klubben Seattle Kraken, der har peget på centeren i anden runde.

Ikke siden 2019-draften er en dansker blevet valgt. I 2019 blev både Mads Søgaard og Frederik Dichow draftet. For Mads Søgaards vedkommende var det også i anden runde - som nummer 37.

NHL afholder en draft hvert år efter sæsonen, hvor klubberne på skift vælger unge talenter til at forstærke holdet.

I Seattle Kraken kan Oscar Fisker Mølgaard blive holdkammerat med Oliver Bjorkstrand, der har været i klubben i en enkelt sæson.

Det var ventet, at Oscar Fisker Mølgaard ville blive taget senest en gang i anden runde.

Og da den prestigefyldte første runde løb af stablen natten til torsdag dansk tid, var det uden, at landsholdsspillerens navn blev råbt op.

Den 17-årige canadier Connor Bedard blev valgt som den første spiller. Han skal nu repræsentere Chicago Blackhawks.

Oscar Fisker Mølgaard spiller i svenske HV71 og var med landsholdet til VM i Finland i maj.

I HV71 er han holdkammerat med Mikkel Bødker, der har en lang karriere i NHL bag sig.

- Oscar forstår ishockey, og han er virkelig dygtig til at ligge rigtigt i banen. Det er virkelig fedt at se en så ung spiller have det. Det, der måske taler lidt imod Oscar, er hans størrelse. Men det kan komme med årene, når han får mere muskelmasse, sagde Bødker om sin holdkammerat under VM.

- Men egentlig er der ikke noget i vejen for, at han kan få en stor karriere i Nordamerika, for jeg synes virkelig, at han er dygtig.

I alt er 27 danskere nu blevet valgt i NHL-draften gennem historien.

Den første var Heinz Ehlers tilbage i 1984, da New York Rangers valgte ham i niende runde.

Fire danskere er blevet draftet i første runde med Mikkel Bødker som den hidtil tidligst draftede. Han blev valgt som nummer otte i 2008.

16 danskere har fået spilletid i NHL med Frans Nielsen som den første i 2007. 15 af de 16 har været draftet, mens udraftede Patrick Russell spillede tre sæsoner for Edmonton Oilers fra 2018 til 2021.