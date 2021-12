Dansk kamp aflyst: Pointene deles

Opgøret mellem Sønderjyske og Odense Bulldogs i Metal Ligaen er blevet aflyst, efter at førstnævntes trup er blevet ramt af et større smitteudbrud.

Det skriver ligaen og ishockeyklubberne på deres hjemmesider.

Opgøret skulle efter planen være blevet afviklet tirsdag i den kommende uge.

Sønderjyske har registreret flere end syv smittetilfælde i truppen, hvilket efter reglementet betyder, at kampen aflyses helt.

Derfor deles kampen også pointmæssigt, hvorfor begge hold modtager 1,5 point.

Holdene skal efter planen mødes igen den 27. december, men man venter fortsat med at aflyse dette opgør, da der er en reel chance for, at Sønderjyske har færre end syv smittede spillere inden da.

Reglementet har man vedtaget i ligaen, inden sæsonen startede.