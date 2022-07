Dansk klub får ny cheftræner

Når den kommende sæson begynder i Metal Ligaen, bliver det med en ny svensk cheftræner hos Frederikshavn White Hawks.

Nordjyderne meddeler lørdag, at 55-årige Per Hånberg overtager jobbet i klubben, der har været i et trænermæssigt limbo siden begyndelsen af marts.

Her stoppede Jari Pasanen grundet sygdom i sin nærmeste familie, og eksspiller Kasper Degn fik ansvaret i resten af den forgangne sæson.

Per Hånberg er selv tidligere topspiller. De seneste 23 år har han gjort sig i trænerfaget, der både har bragt ham forbi den bedste svenske række samt ophold i Italien og Schweiz.

Sportschef Kasper Kristensen kalder Hånberg for en meget erfaren træner med et godt blik for at udvikle spillere.

- Han er en træner, der har været med til at udvikle og dygtiggøre unge spillere, hvilket har været vigtigt for os. 'Pelle' er en dygtig leder, og ikke mindst en fantastisk motivator, der nok skal få sat et godt aftryk på vores hold, siger sportschefen.

Den svenske træner fortæller, at han har et godt kendskab til sin nye klub, og at han har flere bekendtskaber, som tidligere har været i Frederikshavn og kun har godt at fortælle om klubben.

Han får 32-årige Kim Karlsson som assistenttræner. Den tidligere Esbjerg-spiller kender Per Hånberg fra deres fælles ophold i schweiziske SC Langenthal.

Den nye trænerkonstellation tiltræder officielt 1. august.

Frederikshavn røg i den forgange sæson ud af slutspillet i kvartfinalen. Den nye sæson i landets bedste ishockeyrække begynder 2. september.