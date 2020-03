Dansk klub sælger sæder til aflyste kampe

Rødovre Mighty Bulls er så presset økonomisk, at ishockeyklubben sælger billetter til det aflyste slutspil.

Tidligere på ugen besluttede Danmarks Ishockeyunion og Ligaforeningen at droppe slutspillet som følge af det igangværende udbrud af coronavirus i Danmark.

De manglende indtægter fra det aflyste slutspil truer Rødovre Mighty Bulls på livet.

- Vi er ærligt talt godt udfordret og i en økonomisk dårlig situation, siger direktør Bjørn Sørensen til Rødovre Lokal Nyt.

Direktøren forklarer, at ishockeyklubben havde kalkuleret med to slutspilskampe og havde budgetteret med en indtjening på 300.000 kroner for de to kampe.

Håbet er, at det kan lykkes at sælge 2500 billetter, hvilket vil lukke det hul, som Rødovre Mighty Bulls har fået i kassen.

- Det er i princippet en donation, men vi må forsøge at gøre noget, ellers er der formentlig ikke eliteishockey i Rødovre i næste sæson, siger Bjørn Sørensen.

Beslutningen om at aflyse slutspillet betyder også, at der ikke bliver kåret en mester i dansk ishockey.

Heller ikke i lande som Norge, Tyskland og Østrig bliver der spillet mere ishockey i denne sæson.