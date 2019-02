Dansk landshold i ny farce - Norge vinder

Det danske ishockeylandshold var bagud 3-4, men fik ikke lov at spille kampen mod Norge færdig ved en firenationersturnering i Østrig.

Kampen blev afbrudt fredag aften på grund af blød is og et hul i isen. Nu er det bestemt, at Norge noteres som vinder af kampen med cifrene 4-3.

Det skriver det danske ishockeylandshold på sin Facebook-profil.

- Norge blev på et meget sent direktoratsmøde i aftes tilkendt sejren med 4-3 i den afbrudte kamp.

- Det vil sige, at nordmændene står med seks point, Danmark og Østrig med tre point og Frankrig med nul point inden dagens (lørdagens, red.) kampe i Klagenfurt, skriver landsholdet.

Danmark kom foran 3-1 i første periode, før Norge vendte opgøret i anden. Kampen blev afbrudt lige op til tredje periode.

Søren Nielsen, Markus Lauridsen og Morten Jensen scorede de danske mål.

Det er ikke første gang, at ishockeydanskerne er uheldige i forbindelse med en firenationersturnering.

I november endte Heinz Ehlers' debut som landstræner i en farce, da opgøret mod Polen blev afbrudt, fordi der var problemer med et reklameskilt på isen.

Danmark fik en god start på turneringen i denne uge, da holdet torsdag slog Østrig 4-2 efter et comeback.

Danskerne spiller lørdag aften mod Frankrig. Hvis ellers alt går som planlagt.

