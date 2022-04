Dansk landsholdskæmpe stopper

Efter 235 landskampe og 15 VM-slutrunder i træk er det slut.

Ishockeyspilleren Morten Madsen har besluttet sig for at indstille sin landsholdskarriere, oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) i en pressemeddelelse.

I kølvandet på kvartfinalenederlaget til Rusland ved vinter-OL i Beijing luftede 35-årige Morten Madsen sine tanker om at stoppe på landsholdet, og nu er den endelige beslutning taget.

- Landsholdet står over for et generationsskifte, og der er mange fra 'min generation', der kommer til at sige farvel de kommende sæsoner, og lige nu er det min tur.

- Det er vemodigt at sige farvel, men jeg er afklaret med beslutningen, siger Morten Madsen.

Han tørner til daglig ud for svenske Timrå og har generelt tilbragt mange af sine professionelle år i Sverige, ligesom han har været i Tyskland og Nordamerika.

- Lige meget hvilken klub jeg har repræsenteret rundt omkring i verden, har Danmark altid været mit 'hjemmehold' og har betydet alt for mig.

- Kammeratskabet er helt unikt, og jeg har nydt hvert eneste øjeblik med de spillere, jeg har spillet sammen med - uanset deres alder. Der er knyttet et hav af livslange venskaber på det landshold, siger Morten Madsen.

Han får pæne ord med på vejen af landsholdskaptajn Peter Regin.

- Mortens betydning for landsholdet kan og må ikke undervurderes. Han har betydet rigtig meget for landsholdet og været en kulturbærer for dansk ishockey i næsten 20 år, siger Regin.

Der er A-VM i maj, og det bliver altså uden Morten Madsen for første gang i mange år.