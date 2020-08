Dansk landsholdsspiller vender hjem

Den 32-årige landsholdsforward Nichlas Hardt vil i de kommende sæsoner bringe lidt mere stjernestøv over ishockeyens Metal Liga.

I en pressemeddelelse mandag oplyser Rungsted Seier Capital, at man har lavet en treårig kontrakt med den erfarne forward.

Hardt forlod i foråret 2008 Herlev Eagles, da finske Tappara Tampere stod klar med en kontrakt. I den seneste sæson spillede han for Linköpings HC i Sverige.

Foruden karrieren i udlandet er det blevet til ni slutrunder ved A-VM for Danmark for Nichlas Hardt - senest på hjemmebane i 2018.

Ved de ni slutrunder har han spillet 60 kampe og bidraget med 22 point.

Det er altså en stor profil, Rungsted får hjem til dansk ishockey.

- Vi begyndte at lægge en føler ud hos Nichlas allerede i starten af 2020. Siden da har der været en løbende dialog, og jeg er selvfølgelig meget glad for, at det i sidste ende lykkedes begge parter at blive enige om en kontrakt, siger Rungsteds sportschef, Morten Hagen, i pressemeddelelsen.

- Jeg er sikker på, at Nichlas bliver en profil i den danske liga, og de danske hockeyfans i almindelighed, og Rungsted Seier Capitals fans i særdeleshed, kan godt begynde at glæde sig.

For en måneds tid siden blevet det bekræftet, at en anden mangeårig landsholdsprofil også kommer hjem til dansk ishockey.

Herning Blue Fox har således forstærket sig med Mads Christensen, der ligeledes har fået en treårig kontrakt.