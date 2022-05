Dansk landsholdsstjerne misser VM

NHL-spilleren Oliver Bjorkstrand kommer ikke til at forstærke den danske trup til A-VM i ishockey om et par uger.

Columbus Blue Jackets-danskeren har døjet med hofteproblemer og har brug for hvile. Derfor har han takket nej til at spille VM, siger han til TV 2 Sport.

- Jeg har døjet med problemer med mine hofter, og de har brug for ro. Det, jeg bliver nødt til at fokusere på, er der, hvor jeg har mit arbejde, og det er i Columbus, siger han til TV 2 Sport.

Bjorkstrand har ellers været i storform på det seneste. Han scorede i NHL-grundspillets sidste fire kampe for Columbus Blue Jackets og er oppe på 28 scoringer i sæsonen.

Han fortæller, at det har været svært at træffe beslutningen om at sige nej til VM-deltagelse. Men han ser ikke anden udvej.

- Det er hoftebøjeren, der har generet mig. Jeg har kunnet spille, men har hele tiden tænkt, om det blev værre hen ad vejen.

- Jeg kan mærke det hele tiden, så VM ville nok være for stor en belastning. I sidste ende er jeg nødt til at tænke på mig selv, siger han.

Dermed er Winnipeg Jets' Nikolaj Ehlers foreløbig den eneste NHL-spiller, som har meldt sig VM-klar for Danmark.

Bjorkstrand var tilbage i august med til at spille Danmark til OL i Tokyo, men han fik ikke lov til at spille OL ligesom resten af spillerne fra NHL. Grundet coronapandemien måtte NHL inddrage den ellers planlagte turneringspause under OL.

Årets VM spilles fra 13. til 29. maj i Finland. Danmark er i pulje med Canada, Tyskland, Schweiz, Slovakiet, Kasakhstan, Italien og Frankrig.

De fire bedste i puljen går til kvartfinalerne, mens det dårligste hold rykker ned.