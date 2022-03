Dansk landstræner stopper

OL i Beijing blev Peter Elanders sidste opgave i spidsen for det danske kvindelandshold i ishockey.

Svenskeren bekræfter, at Danmarks Ishockey Union (DIU) har valgt at stoppe samarbejdet, der begyndte i september 2019.

- Min kontrakt udløber, og den bliver ikke forlænget. Det er Danmarks Ishockey Unions beslutning, og den accepterer jeg. Der er ingen 'hard feelings', siger Peter Elander til Ritzau.

Inden han afløste en anden svensker, Fredrik Glader, som dansk landstræner, havde Elander været vidt omkring i ishockeysporten.

Han var i en årrække svensk landstræner og har også været træner for et af Nordamerikas stærkeste universitetshold, University of North Dakota.

Helt tilbage i 1990'erne havde han også en enkelt sæson som chef for Aalborg i mændenes ishockeyliga.

I 2019 skrev han under på sin første kontrakt med Danmarks Ishockey Union, og det var med Elander i udskiftningsboksen, at de danske kvinder sidste efterår debuterede ved A-VM i Canada.

Siden kvalificerede holdet sig overraskende til OL. Her blev det til tre nederlag og en choksejr over Tjekkiet.

- Pigerne og staben omkring holdet har været fantastiske at arbejde sammen med. Havde nogen sagt for to år siden, at Danmark ville spille OL og slå Tjekkiet, så ville jeg have sagt: Nej, nej, den holder ikke, siger Peter Elander.

Hvad der nu skal ske i Elanders arbejdsliv er uvist. Han fortæller, at han har afventet afgørelsen fra DIU, før han begyndte at se sig om efter noget andet.

- Jeg har forespørgsler fra andre lande. Men nu må vi se. Jeg kan jo også vælge at blive pensionist, siger den 62-årige svensker.

Det danske kvindelandsholds næste store opgave bliver A-VM på hjemmebane i august og september.