Dansk ligaklub smides ud: Økonomien er for dårlig

Ishockeyklubben Gentofte Stars bliver ikke en del af Danmarks bedste ishockeyrække i den kommende sæson.

Det bekræfter Danmarks Ishockey Union over for DR.

Unionens licensudvalg har afvist Gentoftes ansøgning om ligalicens for sæsonen 2018/2019.

- Vi har vurderet, at det, Gentofte har præsenteret for licensudvalget, ikke har en økonomisk soliditet til, at man ville kunne gennemføre en kommende sæson i ligaregi.

- Det er på baggrund af en vurdering af de oplysninger, som Gentofte selv har sendt os, siger Henrik Ørsted Rasmussen, der er formand for licensudvalget, til DR.

Det betyder samtidig, at Danmarks bedste ishockeyrække, Metal Ligaen, skrumper fra 11 til 10 hold.

Udvalgsformanden slår fast, at der ikke er nogen kattelem, hvis der pludselig skulle lande en pose penge hos den økonomisk udfordrede klub.

Også problemer i Odense, Herlev og Hvidovre

- Der kommer til at være 10 hold i næste sæson. Der er givet 10 licenser, og ansøgningsproceduren er afsluttet. Der er ikke længere mulighed for at ansøge om at deltage i Metal Ligaen i næste sæson, siger han.

Gentofte er ikke den eneste klub, der har haft økonomiske udfordringer i den forgangne sæson. Også i Odense, Herlev og Hvidovre har der været problemer, men de klubber har alle fået licens til den kommende sæson.

Torsdag kunne flere medier fortælle historien om, at Gentofte ikke bliver en del af næste sæsons liga, og fredag blev historien altså bekræftet.

Gentofte var ellers lidt af en solstrålehistorie i sæsonen 2016/2017. Her spillede klubben sig højest overraskende hele vejen til finalen, som blev tabt til Esbjerg.

I den netop overståede sæson klarede Gentofte sig ikke nær så godt.

Gentofte sluttede som nummer otte i grundspillet, hvilket betød en ottendedelsfinale i det såkaldte play-in mod Sønderjyske, der vandt 3-1 i kampe over Gentofte Stars.

Næste sæson foregår for Gentoftes vedkommende i 1. division.

