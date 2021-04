Dansk målmand på NHL-kontrakt

Endnu en dansker kan være på vej til at få debut i NHL, den bedste nordamerikanske ishockeyliga.

I hvert fald har den canadiske klub Ottawa Senators skrevet en treårig kontrakt med Mads Søgaard. Der er tale om en såkaldt entry-level-kontrakt, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Det går hurtigt for 20-årige Søgaard i disse dage. Søndag røg han ud af slutspillet i Metal Ligaen med Esbjerg Energy.

Tidligere tirsdag kom det så frem, at han tager til AHL-klubben Belleville Senators, der er farmerklub for Ottawa.

- Jeg satser på, at jeg skal spille for Belleville i næste sæson. Men jeg ved ikke, hvilke planer Ottawa har for mig, så nu må vi se. Nu har jeg muligheden for at vise mig frem, sagde han til TV2 Sport.

Mads Søgaard blev i 2019 valgt af Ottawa Senators i draften. Siden spillede han i to sæsoner på ungdomsniveau i Medicine Hat Tigers, før han vendte tilbage til Danmark.

I Ottawa er holdmanager Pierre Dorion tilfreds med den udvikling, han har set fra danskeren.

- Mads fortsatte sin stærke udvikling, mens han spillede i Danmark i sæsonen 2020/21, siger han til klubbens hjemmeside.

- Han er en stor, atletisk skikkelse i målet og spiller på en meget konkurrenceorienteret måde. Vi forventer en god overgang til Nordamerika i næste sæson, lyder det fra Pierre Dorion.