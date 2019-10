Dansk målmand springer ud som homoseksuel

Torsdag aften skrev ishockeymålmanden Jon Lee-Olsen fra mesterholdet Rungsted Seier Capital historie, da han i TV2's "Go' aften live" sprang ud som homoseksuel.

Det har ingen professionel ishockeyherre i Danmark gjort tidligere, og ifølge tv2.dk har kun to andre ishockeyherrer i verden gjort det før som aktive.

Den 27-årige reservemålmand siger, at beslutningen om at springe ud har været flere år undervejs, men han føler sig klar til, hvad det måtte medføre.

- Der er en risiko for, at nogle mennesker vil råbe efter mig, når jeg spiller kampe.

- Det skal man være klar til, og det kræver modenhed. Men jeg føler, at jeg er klar til at vise, at man sagtens kan være homo og spille ishockey, siger den 27-årige målmand ifølge tv2.dk.

Han er selv spændt på, hvordan nyheden bliver modtaget i hockeykredse.

- Hockeymiljøet kan være hårdt at være i, og der kan blive råbt "homo" og "bøsserøv" til kampene. Derfor har jeg spurgt mig selv, om folk er klar til det i miljøet, og om de kan acceptere mig, som den jeg er, siger Jon Lee-Olsen.

I sin professionelle karriere har han repræsenteret fem forskellige danske klubber, og han fik tre kampe i den forgangne sæson, hvor han altså tog DM-guld med Rungsted.

I store sportsgrene som fodbold, håndbold, badminton og cykling er der heller ikke fortilfælde, hvor professionelle herrer er sprunget ud som homoseksuelle.

Jon Lee-Olsen håber, at han kan bane vejen for flere udøvere, som ikke tør at stå ved, at de er homoseksuelle.

- Jeg er sikker på, at der i fremtiden er andre, der står frem, og jeg håber, at jeg kan være med til at give andre modet til at tage springet, siger han.

