Dansk magtesløshed: - Det gør ondt helt ind i hjertet

Danmark må undvære flere af sine bedste ishockeyspillere, når holdet til februar for første gang deltager i et vinter-OL.

Den amerikanske liga, NHL, meddelte onsdag, at ligaens spillere alligevel ikke får lov til at deltage i vinterlegene i Beijing.

Nikolaj Ehlers og Lars Eller begræder over for DR Sporten begge situationen.

- Det er en lortesituation for at være helt ærlig. Det gør ondt helt ind i hjertet ikke at kunne få lov til at komme til OL og repræsentere Danmark, siger Nikolaj Ehlers, der til dagligt spiller i Winnipeg Jets.

Ehlers i aktion for Winnipeg Jets. Foto: Terrence Lee/Ritzau Scanpix

NHL har på grund af coronasmitte været nødt til at udskyde en lang stribe kampe, og derfor er der alligevel ikke plads til en tre uger lang pause omkring OL i ligaens program.

Både Eller og Ehlers har forståelse for NHL's beslutning, men ærgrer sig.

- Det er trist på sportens og på OL's vegne, at vi ikke får de bedste atleter at se. OL er en begivenhed, hvor alle de bedste atleter burde samles og vises frem for sporten, siger Washington Capitals-spilleren Lars Eller til DR Sporten.

Landstræner Heinz Ehlers var onsdag på linje med de danske NHL-profiler.

- Jeg tænker mere på spillerne end mig selv. For fleres vedkommende er det måske sidste gang, de har mulighed for at komme med til OL.

- Vi ved samtidig alt om, hvor svært det er at kvalificere sig til OL. Så det gør selvfølgelig ondt på os, at vi ikke stiller i stærkeste opstilling, sagde Heinz Ehlers.

Frederik Andersen og Oliver Bjorkstrand, som ligeledes spiller i NHL, var også udset til at skulle med til Beijing, men kan altså heller ikke deltage nu.

Herrernes ishockeyturnering ved OL afvikles fra 9.-20. februar. Danmark er i indledende gruppe med Schweiz, Tjekkiet og Rusland.