Dansk NHL-stjernemålmand er smittet med coronavirus

Onsdag har ikke været nogen stor dag i Frederik Andersens liv.

Den 32-årige danske ishockeymålmand har ligesom resten af NHL-spillerne fået at vide, at han ikke kommer til vinter-OL i Beijing, og så er han endt på listen over coronaramte spillere i sin klub, Carolina Hurricanes.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Frederik Andersen er dog langtfra den eneste i Carolina Hurricanes, der er blevet ramt af coronavirus.

En hel række spillere og stabsmedlemmer er ramt - deriblandt Andersens målmandstræner Paul Schonfelder.

Coronasmitten har ramt et hav af klubberne i den nordamerikanske ishockeyliga, og det har betydet, at turneringsorganisationen har besluttet at fremrykke juleferien, så spillerne kan blive raske.

Mange kampe er derfor blevet skubbet, og af den årsag har NHL onsdag droppet den sæsonpause i februar, hvor spillerne skulle have fri til at tage til OL.

Spillerne holder lige nu julepause fra træningen og vender først tilbage 26. december, hvor de skal testes.

32-årige Frederik Andersen har spillet en stor sæson indtil nu. Han har således den næstbedste statistik blandt målmændene, hvis man ser på resultater.

Med Frederik Andersen i målet har Carolina Hurricanes vundet 16 kampe og tabt fem. Det kan kun Andrei Vasilevskiy overgå. Med Tampa Bay Lightning har han vundet 17 kampe og tabt fire.