Dansk NHL-træffer i nat

Den danske ishockeyspiller Nikolaj Ehlers blev noteret for en scoring, da Winnipeg Jets natten til onsdag dansk tid slog Vegas Golden Knights med 7-3 på hjemmebane i NHL.

Ehlers fik cirka 17 og et halvt minut på isen for hjemmeholdet. Hans scoring til 3-1 midtvejs i anden periode gav Winnipeg et vigtigt hul til udeholdet, der godt to minutter forinden havde reduceret til 1-2.

Danskerens scoring faldt, da han i højre side af banen fik fat i pucken efter noget klumpspil, inden han skøjtede forbi to modstandere og sendte pucken ind i det korte hjørne til stor jubel for de cirka 13.500 tilskuere i Canada Life Centre.

Amerikanske Kyle Connor var Winnipeg Jets' største profil på aftenen med en scoring og to oplæg.

Vegas Golden Knights havde 22-årige Jonas Røndbjerg fra Hørsholm med i truppen til opgøret.

Han fik knap 12 minutter på isen, men formåede ikke for alvor at markere sig.

Røndbjerg og Golden Knights har nu tabt holdets seneste fem kampe i træk. Omvendt har 26-årige Ehlers og Winnipeg Jets vundet fire ud af holdets seneste fem opgør.

Holdet fra Canada ligger dog stadig uden for de pladser, der giver adgang til NHL's slutspil.

Vegas Golden Knights og Jonas Røndbjerg står derimod i øjeblikket lige akkurat til at nå slutspilspladserne i holdets division.