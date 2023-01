Dansk opvisning i nat

Der var natten til søndag masser af danskere på isen i den bedste nordamerikanske liga for ishockey, NHL.

Bedst gik det formentlig for Oliver Bjorkstrand, som spiller som angriber for vestkystholdet Seattle Kraken. Han noterede sig for et mål og en assist i 8-5-sejren over bundholdet Chicago Blackhawks.

Målmand Frederik Andersen vil dog formentlig heller ikke blive snydt for ros.

Det kunne nemlig umiddelbart tyde på, at han er mirakelkuren, som har formået at få Carolina Hurricanes op i form igen, efter at holdet tabte fire kampe i streg.

Den 33-årige dansker har døjet enormt meget med skader i denne sæson, men natten til fredag var han atter klar i målet for Hurricanes, og det viste sig at give pote for holdet, der tog en 6-2-sejr over Columbus Blue Jackets.

Natten til søndag fik han igen spilletid fra start, da Hurricanes tog en 2-1-sejr over Pittsburgh Penguins.

Frederik Andersen viste enormt fin figur igennem kampen med 34 redninger og en redningsprocent 97,1 procent.

Mindre godt gik det for Lars Eller, der var i aktion for Washington Capitals mod Philadelphia Flyers. Angriberen fra Rødovre formåede ikke at gøre sig specielt bemærket, bortset fra en to minutters udvisning for at have fældet en modspiller.