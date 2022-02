Dansk scoring i mareridtsstart

Washington Capitals var på flere måder på glatis, da den danske ishockeystjerne Lars Eller natten til torsdag stemplede ind med en scoring.

På isen i NHL var klubben allerede efter fem minutter og syv sekunder bagud med 0-3 til Edmonton Oilers, der altså havde fået en drømmestart.

Washington skulle derfor finde noget helt ekstraordinært frem for at komme tilbage i opgøret, og holdets danske profil sørgede for kickstarten.

To et halvt minut efter Edmontons 3-0-scoring fik Lars Eller pucken lige for næsen af målmand Mikko Koskinen, som han snød, inden han skubbede pucken over stregen med baghånden.

Scoringen var danskerens ottende i sæsonen, og den gav noget tro på tingene. Knap tre minutter inde i tredje periode var Washington tilbage på omgangshøjde ved stillingen 3-3.

Det hjalp dog lige lidt for Washington, som var uden den coronasmittede russiske stjerne Aleksandr Ovechkin.

Edmontons Ryan Nugent-Hopkins nettede to gange inden slutfløjt, og så var Washingtons ellers fornemme comeback intet værd.

Washington gik ind til opgøret med to sejre i bagagen, men kom altså ned på jorden igen. Klubben ligger lige nu på fjerdepladsen i division og har udmærkede muligheder for at nå slutspillet.