Dansk scoring i nat

Den danske ishockeyspiller Lars Eller sendte natten til onsdag dansk tid Washington Capitals tilbage på sejrskurs, da han scorede sidste mål i holdets 3-1-sejr over Pittsburgh Penguins.

Ellers scoring faldt cirka et minut inde i tredje og sidste periode. Her afsluttede han kynisk første gang efter et fint oplæg af Richard Panik, der frækt sendte pucken mellem benene på en af Penguins' spillere.

Forinden havde danskeren kunnet se holdkammeraterne Conor Sheary og Jakub Vrana sende Capitals på sejrskurs med et mål hver i anden periode.

Zach Aston-Reese fik reduceret for Penguins med cirka fem minutter tilbage.

Sejren er Eller og Capitals første efter fire nederlag i træk. Den betyder, at holdet holder fast i en af playoffpladserne i den østlige division i NHL.

Den 31-årige dansker fik i onsdagens opgør omkring 18 minutter på isen.

Lars Eller har spillet i Washington Capitals siden 2016. Han var i 2018 med til at vinde det eftertragtede Stanley Cup-trofæ med klubben.