Dansk scoring og nedtur i nat

Den danske ishockeyforward Nikolaj Ehlers blev natten til torsdag dansk tid noteret for sit femte mål i sæsonen, men det kunne ikke hjælpe Winnipeg Jets til sejr.

I sin NHL-kamp nummer 500 scorede Ehlers sit holds enlige mål, da udekampen mod New York Islanders blev tabt med 1-2.

Ehlers udlignede til 1-1 i powerplay fire minutter inde i anden periode, men det rakte altså ikke til point.

Winnipeg er en del af toppen, men befinder sig i en svær periode. De seneste ti kampe har blot givet tre sejre, og den seneste uges tur med fire udekampe har udløst blot én sejr.

- Det viser bare, at vi ikke er helt, hvor vi skal være. Vi går på banen for at vinde alle kampe, og vi ved, at vi har et hårdt arbejde foran os, siger Nikolaj Ehlers til NHL's hjemmeside.

Trods det dårlige formbarometer er Winnipeg nummer tre i Westers Conference med 71 point for 58 kampe og har kurs mod slutspillet.

Nu venter tre hjemmekampe i træk for holdet i grundspillet, der består af 82 spillerunder.

Ud over fem mål er Ehlers i sæsonen noteret for 17 assister.