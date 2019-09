Dansk spiller politianmeldt: Får hårdeste straf i nyere tid

Lørdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at Frederikshavn-spilleren Kristian Jensen er anmeldt til politiet, efter han slog en liggende modstander i fredagens kamp mod Odense.

Nu kan TV2 Sport fortælle, at Disciplinærudvalget for Metal-Ligaen har tildelt Frederikshavn-spilleren hele 17 dages karantæne, og dermed kommer han ikke i kamp i dansk ishockey før efter 1. december.

Det er ifølge tv-kanalen den hårdeste straf i dansk ishockey i nyere tid.

- Selvom man bliver provokeret – som her ved at blive skubbet omkuld bagfra – så har man som spilleransvaret for at den modreaktion der kommer som et absolut minimum er proportional. Dette var ikke tilfældet her, lyder det i domsafsigelsen.

- Handlingen er i sin helhed et udtryk for mangel på respekt for sine direkte modspillere, har intet med sport at gøre og sætter ishockeysporten i miskredit, lyder det videre.

Lucas Bjerre Rasmussen fra Odense fik slag, mens han lå uden hjelm på isen. Foto: Michael Bager/Ritzau Scanpix

Odense-spilleren var den blot 18-årige Lucas Bjerre Rasmussen. Han lå på isen uden hjelm og blev med et slag fra modstanderen slået bevidstløs og røg direkte på hospitalet, hvor han først lørdag blev udskrevet.

Udvalget har kategoriseret Kristian Jensens handling som hensynsløs og uden fortilfælde.

Overfaldets brutalitet fik søndag en helt almindelig ishockey-fan fra Viborg til at anmelde episoden til Nordjyllands Politi. Det fortalte han til Ekstra Bladet.

- Klubberne vil tænke over det, men der er altså ikke noget at sove på. Hvis det havde været på gaden, så var manden røget ind med det samme. Jeg håber, at politiet vil tage sagen op, så man kan få afklaret, hvad der juridisk er tilladt i ishockey.

- Ishockey er en kontaktsport, men det her er jo vold. Jeg regner med, at Nordjyllands Politi tager det alvorligt, lød det fra Lars Schmidt, der meldte det til politiet, fordi en jo skulle gøre det.

Frederikshavn vandt i øvrigt kampen 2-0.

